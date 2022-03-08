Челябинский депутат отправил в Донбасс 8 тонн собачьего корма

Многие хозяева не смогли взять питомцев с собой во время эвакуации из ЛДНР (фото из архива) Фото: Размик Закарян © URA.RU

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Депутат Госдумы от Челябинской области Владимир Бурматов 9 марта отправил в приюты для животных Донбасса восемь тонн собачьего корма и медикаментов. Об этом он сам сообщил URA.RU.

«Отправили в Донбасс восемь тонн кормов и медикаментов для восьми приютов ДНР и ЛНР. Там сейчас находятся животные, которых оставили хозяева, спасаясь от обстрелов мирных городов со стороны украинских националистов. Люди были вынуждены экстренно эвакуироваться, и многие не смогли взять животных с собой», — сообщил URA.RU Бурматов.

Депутат добавил, что сначала груз доставят в Ростов. Затем через распределительный пункт корма отправят в Донбасс. Груз для помощи приютов отправится в приюты ЛНР и ДНР совместно с гуманитарной помощью от партии «Единая Россия». Из Челябинска первый рейс гуманитарной помощи отправился 24 февраля. Спустя три дня груз прибыл в Ростовскую область.

Ранее коллега Бурматова по Госдуме челябинец Олег Голиков отправил для детей Донбасса 250 килограммов меда и 25 килограммов чая. Депутат отметил, что мед с чаем укрепляют иммунитет. По мнению депутата, товары должны немного «подсластить» происходящее в мире.