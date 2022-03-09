МИД РФ: Россия сократит использование доллара

09 марта 2022 в 13:28 Размер текста - 17 +

В России сократится использование доллара в финансовых операциях из-за усиления санкций Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Россия сократит использование доллара в финансовых операциях из-за усиления санкций. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «Сокращение использования доллара, как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах <…> — ключевые элементы российской экономической политики», — сообщил Биричевский РИА «Новости». Также на фоне санкций России необходимо перейти к альтернативным западным рынкам капитала и увеличить долю взаимных платежей в национальных валютах, считают в МИД РФ. Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой и ограничил сумму выдачи по валютным вкладам с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Российские власти объяснили россиянам основные нововведения, связанные с валютными вкладами в банках РФ. Так, открывать вклады можно свободно, а закрывать их — без потери денег. При этом при запросе клиентом наличной валюты банк обязан выдать не более 10 тысяч долларов США. Информация об этом содержится на официальном портале по борьбе с фейками «Объясняем.рф». Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Россия сократит использование доллара в финансовых операциях из-за усиления санкций. Об этом рассказал директор департамента экономического сотрудничества МИД России Дмитрий Биричевский. «Сокращение использования доллара, как в отечественных международных резервах, так и во внешних расчетах <…> — ключевые элементы российской экономической политики», — сообщил Биричевский РИА «Новости». Также на фоне санкций России необходимо перейти к альтернативным западным рынкам капитала и увеличить долю взаимных платежей в национальных валютах, считают в МИД РФ. Банк России ввел временный порядок операций с наличной валютой и ограничил сумму выдачи по валютным вкладам с 9 марта по 9 сентября 2022 года. Российские власти объяснили россиянам основные нововведения, связанные с валютными вкладами в банках РФ. Так, открывать вклады можно свободно, а закрывать их — без потери денег. При этом при запросе клиентом наличной валюты банк обязан выдать не более 10 тысяч долларов США. Информация об этом содержится на официальном портале по борьбе с фейками «Объясняем.рф».