СКР расследует подготовку Киева к атаке на Донбасс

Главное следственное управление СК России расследует обстоятельства подготовки к наступательной операции в Донбассе, которую, по данным Минобороны РФ, власти Украины запланировали на март 2022 года. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.
«Расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР», — говорится в поручении Бастрыкина на официальном сайте СКР. Поводом для расследования стало опубликование секретного приказа от 22 января 2022 года, адресованного командующим Киевского, Южного Одесского и Западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.
ГСУ СК России должно установить всех причастных к подготовке атаки лиц. В последующем виновных привлекут к установленной законом ответственности, пояснили в пресс-службе СКР.
Главное следственное управление СК России расследует обстоятельства подготовки к наступательной операции в Донбассе, которую, по данным Минобороны РФ, власти Украины запланировали на март 2022 года. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР», — говорится в поручении Бастрыкина на официальном сайте СКР. Поводом для расследования стало опубликование секретного приказа от 22 января 2022 года, адресованного командующим Киевского, Южного Одесского и Западного территориальных управлений Нацгвардии Украины. ГСУ СК России должно установить всех причастных к подготовке атаки лиц. В последующем виновных привлекут к установленной законом ответственности, пояснили в пресс-службе СКР. Сегодня, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, секретный приказ попал в руки российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.