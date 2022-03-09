СКР расследует подготовку Киева к атаке на Донбасс

Обстрелы Донбасса со стороны ВСУ ведутся уже восемь лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Главное следственное управление СК России расследует обстоятельства подготовки к наступательной операции в Донбассе, которую, по данным Минобороны РФ, власти Украины запланировали на март 2022 года. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР», — говорится в поручении Бастрыкина на официальном сайте СКР. Поводом для расследования стало опубликование секретного приказа от 22 января 2022 года, адресованного командующим Киевского, Южного Одесского и Западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.

ГСУ СК России должно установить всех причастных к подготовке атаки лиц. В последующем виновных привлекут к установленной законом ответственности, пояснили в пресс-службе СКР.

Сегодня, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, секретный приказ попал в руки российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.