СКР расследует подготовку Киева к атаке на Донбасс

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Город Шуши после обстрелов ВС Азербайджана. Нагорный Карабах, кот, неразорвавшийся снаряд, снаряд рсзо смерч, последствия обстрела, уличное животное
Обстрелы Донбасса со стороны ВСУ ведутся уже восемь лет Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Главное следственное управление СК России расследует обстоятельства подготовки к наступательной операции в Донбассе, которую, по данным Минобороны РФ, власти Украины запланировали на март 2022 года. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин.

«Расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР», — говорится в поручении Бастрыкина на официальном сайте СКР. Поводом для расследования стало опубликование секретного приказа от 22 января 2022 года, адресованного командующим Киевского, Южного Одесского и Западного территориальных управлений Нацгвардии Украины.

ГСУ СК России должно установить всех причастных к подготовке атаки лиц. В последующем виновных привлекут к установленной законом ответственности, пояснили в пресс-службе СКР.

Сегодня, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, секретный приказ попал в руки российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.

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Главное следственное управление СК России расследует обстоятельства подготовки к наступательной операции в Донбассе, которую, по данным Минобороны РФ, власти Украины запланировали на март 2022 года. Соответствующее поручение дал председатель СК РФ Александр Бастрыкин. «Расследовать обстоятельства подготовки ударной группировки Национальной гвардии Украины к наступлению на ЛНР и ДНР», — говорится в поручении Бастрыкина на официальном сайте СКР. Поводом для расследования стало опубликование секретного приказа от 22 января 2022 года, адресованного командующим Киевского, Южного Одесского и Западного территориальных управлений Нацгвардии Украины. ГСУ СК России должно установить всех причастных к подготовке атаки лиц. В последующем виновных привлекут к установленной законом ответственности, пояснили в пресс-службе СКР. Сегодня, 9 марта, Минобороны РФ опубликовало документы, подтверждающие, что киевский режим готовил наступательную операцию в Донбассе. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, секретный приказ попал в руки российских военных в ходе спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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