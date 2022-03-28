В Тюмени резко вырос спрос на смартфоны и компьютеры

29 марта 2022 в 14:42 Размер текста - 17 +

В Тюмени спрос на электронику на Avito вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года Фото: Вадим Ахметов © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Спрос на электронику среди жителей Тюменской области за год вырос на 40%, причем в марте число продаж увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробную информацию по изменении потребительского спроса агентству предоставили аналитики Avito. «В марте 2022 года число продаж в сравнении с февралем выросло на 20%, за год, в сравнении с мартом 2021 года, — на 40%. Наиболее популярными среди пользователей Аvito остаются телефоны и аксессуары к ним. Также спрос поднялся на товары для компьютера на 22% и на аудио- и видеотехнику на 12%», — сообщил аналитик Avito. Электронные товары поднялись в цене уже на четверть. Средний чек при покупке телефона на Avito в регионе составляет 17 000 рублей, товаров для компьютера — 7 400 рублей, планшета или электронной книги — 9 800 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области с прилавков изъяли технику Apple. Компания заявила о приостановке своей деятельности на территории России. Страны Запада не поддержали начатую 24 февраля Россией спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины и отреагировали на это введением санкций, цель которых пошатнуть экономику России. Президент Владимир Путин охарактеризовал это как шаг к прямой агрессии по отношению к гражданам РФ. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Спрос на электронику среди жителей Тюменской области за год вырос на 40%, причем в марте число продаж увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробную информацию по изменении потребительского спроса агентству предоставили аналитики Avito. «В марте 2022 года число продаж в сравнении с февралем выросло на 20%, за год, в сравнении с мартом 2021 года, — на 40%. Наиболее популярными среди пользователей Аvito остаются телефоны и аксессуары к ним. Также спрос поднялся на товары для компьютера на 22% и на аудио- и видеотехнику на 12%», — сообщил аналитик Avito. Электронные товары поднялись в цене уже на четверть. Средний чек при покупке телефона на Avito в регионе составляет 17 000 рублей, товаров для компьютера — 7 400 рублей, планшета или электронной книги — 9 800 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области с прилавков изъяли технику Apple. Компания заявила о приостановке своей деятельности на территории России. Страны Запада не поддержали начатую 24 февраля Россией спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины и отреагировали на это введением санкций, цель которых пошатнуть экономику России. Президент Владимир Путин охарактеризовал это как шаг к прямой агрессии по отношению к гражданам РФ.