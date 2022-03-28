В Тюмени резко вырос спрос на смартфоны и компьютеры

Спрос на электронику среди жителей Тюменской области за год вырос на 40%, причем в марте число продаж увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробную информацию по изменении потребительского спроса агентству предоставили аналитики Avito.
«В марте 2022 года число продаж в сравнении с февралем выросло на 20%, за год, в сравнении с мартом 2021 года, — на 40%. Наиболее популярными среди пользователей Аvito остаются телефоны и аксессуары к ним. Также спрос поднялся на товары для компьютера на 22% и на аудио- и видеотехнику на 12%», — сообщил аналитик Avito.
Электронные товары поднялись в цене уже на четверть. Средний чек при покупке телефона на Avito в регионе составляет 17 000 рублей, товаров для компьютера — 7 400 рублей, планшета или электронной книги — 9 800 рублей.
Спрос на электронику среди жителей Тюменской области за год вырос на 40%, причем в марте число продаж увеличилось на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Подробную информацию по изменении потребительского спроса агентству предоставили аналитики Avito. «В марте 2022 года число продаж в сравнении с февралем выросло на 20%, за год, в сравнении с мартом 2021 года, — на 40%. Наиболее популярными среди пользователей Аvito остаются телефоны и аксессуары к ним. Также спрос поднялся на товары для компьютера на 22% и на аудио- и видеотехнику на 12%», — сообщил аналитик Avito. Электронные товары поднялись в цене уже на четверть. Средний чек при покупке телефона на Avito в регионе составляет 17 000 рублей, товаров для компьютера — 7 400 рублей, планшета или электронной книги — 9 800 рублей. Ранее URA.RU писало о том, что в Тюменской области с прилавков изъяли технику Apple. Компания заявила о приостановке своей деятельности на территории России. Страны Запада не поддержали начатую 24 февраля Россией спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины и отреагировали на это введением санкций, цель которых пошатнуть экономику России. Президент Владимир Путин охарактеризовал это как шаг к прямой агрессии по отношению к гражданам РФ.