Курганцы в VK поспорили из-за ухода Coca-Cola с российского рынка

Курганцы обсудили уход с рынка американских брендов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Кургана неоднозначно оценили уход с российского рынка продукции американских брендов. Активный спор, составивший около 400 комментариев, развернулся под постом в «ВКонтакте» о приостановке выпуска продукции PepsiCo и Coca-Cola, а также временном закрытии ресторанов сети McDonald’s.

«Отличная новость! В стране будет больше здоровых людей!», — написала Татьяна Кучерук в группе «Типичный Курган». Ее поддержали и другие горожане. «Наши дети здоровее будут! Будем компот пить и может „Буратино“ вновь станет вкуснее», — написала Надя Шишминцева. Некоторые курганцы сожалели, что теперь лишены средства для чистки сантехники.

Другие участники дискуссии выразили уверенность, что на место американских компаний придут российские производители, которые будут делать более качественный продукт. Противники этой версии акцентировали, что вероятнее всего место займут китайские компании, которые будут делать более дешевый, но не всегда качественный продукт. Кроме того, горожане переживают за рабочие места на производствах, которые выпускали продукцию не только с одноименной газировкой, но и многие соки.

«Там гигантский оборот был, с которого шли огромные налоги в бюджет. Также наши предприятия обеспечивали продукцией эти рестораны, сейчас кому они все это будут поставлять?», — поделился мнением Леонид Тронин.

URA.RU писало, что компания PepsiCo прекращает продажу своей продукции на территории России. С аналогичным заявлением выступила компания Coca-Cola.

Санкционное давление на Россию не прекращается несколько лет. Правительство РФ надеется, что уход иностранных компаний даст шанс российскому бизнесу занять свободные ниши.

Скрин из соцсети ВКонтакте

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