Ритейлер объяснил рост цен на шампунь в тюменских магазинах

В гипермаркетах подорожали шампуни зарубежных производителей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

новость из сюжета Цены на товары в России

Резкий рост стоимости шампуней марки «Head & Shoulders» в гипермаркете «Лента» Тобольска (Тюменская область) связан изменением ценовой политики поставщиков. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе ритейлера. Ранее агентство писало о том, что стоимость шампуня емкостью 600 мл указанной марки выросла до 911 рублей за бутылку.

«Рост цен на некоторые позиции в наших магазинах происходит исключительно из-за роста цен поставщиков. Мы находимся в постоянном диалоге с поставщиками, чтобы предложить клиентам качественные товары по доступным ценам», — сообщили в пресс-службе сети гипермаркетов «Лента».

Ранее жители Тобольска пожаловались в социальных сетях на то, что шампуни марки «Head & Shoulders» в местном гипермаркете «Лента» подорожали до 911 рублей за бутылку емкостью 600 мл. При наличии скидочной карты товар можно приобрести дешевле — за 865 рублей. Однако, по мнению местных жителей, его стоимость завышена при любом раскладе.

В региональное управление ФАС направлен письменный запрос. Ответ на него ожидается.

Ранее URA.RU писало о том, что многие крупные компании приостанавливают свою деятельность на территории РФ. Введением таких санкций страны Запада отреагировали на проведение Россией спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Западные лидеры не скрывают, что с помощью ограничений хотят нанести максимальный урон по различным секторам России. Президент Владимир Путин расценил такой шаг, как проявление прямой агрессии по отношению к гражданам РФ. На фоне этих событий на многие товары значительно выросли цены.

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