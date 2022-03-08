В тагильской сети хлебных магазинов назвали причины их закрытия

Жители Нижнего Тагила сообщали о массовом закрытии филиалов в городе Фото: Анна Майорова © URA.RU

Закрытие магазинов нижнетагильского завода «Тагилхлеб» не связано с экономической обстановкой в стране. Филиалы заработают вновь, когда новые арендаторы помещений заключат договоры с заводом, рассказали в пресс-службе «Тагилхлеба».

«Закрытие магазинов „Тагилхлеб“ никак не связано с нынешней экономической ситуацией в стране. Эти торговые точки в Нижнем Тагиле были арендованы, в течение двух лет у арендаторов накопилась задолженность и руководством было принято решение расторгнуть договоры», — цитирует пресс-службу «Тагил-хлеба» информационное агентство «Все новости». Уточняется, что предприятие уже нашло новых арендаторов, они приводят точки продаж в порядок и заключают соглашения с руководством хлебозавода.

Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от представителей «Тагилхлеба». Администрация предприятия не ответила на звонок.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила рассказали о массовом закрытии торговых точек хлебобулочных изделий «Тагилхлеб» в городе. По словам тагильчан, они стали замечать, что в феврале этого года в городе стали закрываться фирменные магазины завода. Уточняется, что в настоящий момент работает 12 филиалов из 55.

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