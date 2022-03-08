08 марта 2022
07 марта 2022

В тагильской сети хлебных магазинов назвали причины их закрытия

© Служба новостей «URA.RU»
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Корзинка для пикника. Екатеринбург, хлеб, батон
Жители Нижнего Тагила сообщали о массовом закрытии филиалов в городе Фото:

Закрытие магазинов нижнетагильского завода «Тагилхлеб» не связано с экономической обстановкой в стране. Филиалы заработают вновь, когда новые арендаторы помещений заключат договоры с заводом, рассказали в пресс-службе «Тагилхлеба».

«Закрытие магазинов „Тагилхлеб“ никак не связано с нынешней экономической ситуацией в стране. Эти торговые точки в Нижнем Тагиле были арендованы, в течение двух лет у арендаторов накопилась задолженность и руководством было принято решение расторгнуть договоры», — цитирует пресс-службу «Тагил-хлеба» информационное агентство «Все новости». Уточняется, что предприятие уже нашло новых арендаторов, они приводят точки продаж в порядок и заключают соглашения с руководством хлебозавода.

Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от представителей «Тагилхлеба». Администрация предприятия не ответила на звонок.

Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила рассказали о массовом закрытии торговых точек хлебобулочных изделий «Тагилхлеб» в городе. По словам тагильчан, они стали замечать, что в феврале этого года в городе стали закрываться фирменные магазины завода. Уточняется, что в настоящий момент работает 12 филиалов из 55.

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Закрытие магазинов нижнетагильского завода «Тагилхлеб» не связано с экономической обстановкой в стране. Филиалы заработают вновь, когда новые арендаторы помещений заключат договоры с заводом, рассказали в пресс-службе «Тагилхлеба». «Закрытие магазинов „Тагилхлеб“ никак не связано с нынешней экономической ситуацией в стране. Эти торговые точки в Нижнем Тагиле были арендованы, в течение двух лет у арендаторов накопилась задолженность и руководством было принято решение расторгнуть договоры», — цитирует пресс-службу «Тагил-хлеба» информационное агентство «Все новости». Уточняется, что предприятие уже нашло новых арендаторов, они приводят точки продаж в порядок и заключают соглашения с руководством хлебозавода. Корреспонденту URA.RU не удалось оперативно получить комментарий от представителей «Тагилхлеба». Администрация предприятия не ответила на звонок. Ранее сообщалось, что жители Нижнего Тагила рассказали о массовом закрытии торговых точек хлебобулочных изделий «Тагилхлеб» в городе. По словам тагильчан, они стали замечать, что в феврале этого года в городе стали закрываться фирменные магазины завода. Уточняется, что в настоящий момент работает 12 филиалов из 55.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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