В Кургане на две недели перекрыли дорогу

10 марта 2022 в 10:03 Размер текста - 17 +

Проспект Машиностроителей в районе Некрасовского рынка будет закрыт для движения до 23 марта Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Участок проспекта Машиностроителей возле Некрасовского рынка в Кургане будет закрыт для движения из-за аварии на коллекторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза». «Сегодня ночью в районе Некрасовского рынка произошла аварийная ситуация на напорном коллекторе диаметром 600 мм. Для производства работ необходимо перекрыть участок проезжей части рядом со строением №1 по проспекту Машиностроителей», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Движение автомобилей на указанном участке будет перекрыто с 10 часов 10 марта. Работы на коллекторе планируется завершить к 23 марта. После этого благоустройство проезжей части будет выполнено в зимнем варианте. На время работ водителей просят заранее планировать маршрут. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Участок проспекта Машиностроителей возле Некрасовского рынка в Кургане будет закрыт для движения из-за аварии на коллекторе. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе «Водного Союза». «Сегодня ночью в районе Некрасовского рынка произошла аварийная ситуация на напорном коллекторе диаметром 600 мм. Для производства работ необходимо перекрыть участок проезжей части рядом со строением №1 по проспекту Машиностроителей», — рассказали в ресурсоснабжающей организации. Движение автомобилей на указанном участке будет перекрыто с 10 часов 10 марта. Работы на коллекторе планируется завершить к 23 марта. После этого благоустройство проезжей части будет выполнено в зимнем варианте. На время работ водителей просят заранее планировать маршрут. Из-за ветхого состояния сетей в Кургане происходят частые коммунальные аварии. Ранее URA.RU сообщало, что в 2022 году «Водный Союз» планирует потратить около 220 млн рублей на ремонт городских сетей водоснабжения и канализации — почти в 1,5 раза больше, чем в 2021 году. За три года на ремонт сетей компания направит более 600 млн рублей.