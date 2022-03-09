Свердловский медик призвал бизнес взять студентов на работу

Анатолий Вершинин предложил субсидировать создание рабочих мест для студентов, потерявших работу из-за санкций против РФ Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Сотрудник станции скорой медицинской помощи имени В.Ф. Капиноса в Екатеринбурге (Свердловская область) Анатолий Вершинин предложил субсидировать создание рабочих мест для студентов, потерявших работу из-за санкций против России. Об этом Вершинин написал на своей странице «ВКонтакте».

«Я предлагаю дать возможность совершеннолетним студентам, желающим и имеющим необходимость зарабатывать денежку, трудоустраиваться на подработку — на полставки, на неполный рабочий день — на предприятия и производства, по специальностям отраслей которых они проходят обучение в университетах и колледжах в данный момент», — пишет Вершинин.

По словам медбрата, у государства есть возможность поддержать студентов университетов и колледжей — будущих профессионалов и специалистов во множестве отраслей. «Уверен, что для студентов это станет уникальной возможностью приобрести крайне полезного опыта работы, стабильного заработка, прохождения профориентации — в лучшем из возможных форматов выбора и знакомства с работодателем, условиями труда и местом работы по изучаемой специальности», — отметил мужчина.

Автор идеи видит плюсы и для работодателей, которые смогут привлечь дополнительные человеческие ресурсы на производство и познакомиться со своими будущими сотрудниками. Студенты при этом, считает Вершинин, должны иметь право выбора конкретного работодателя и места работы. «Для самого государства это может стать дополнительной мерой поддержки экономики и своих граждан», — резюмировал Вершинин.

Ранее URA.RU писало, что санкции против России были введены из-за признания независимости ДНР и ЛНР. Напомним, что ситуация на Донбассе обострилась, когда армия Украины усилила обстрелы территорий Донецкой и Луганской народных республик. Россия 24 февраля начала спецоперацию на Украине с целью демилитаризации и денацификации ее территории.

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