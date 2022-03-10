Шнуров выпустил песню о геноциде русских в Европе

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Группировка «Ленинград». Магнитогорск, шнуров сергей
Трек уже набрал более 102 300 просмотров на YouTube Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Лидер группы «Ленинград» написал песню о геноциде русских в Европе. Песня называется «Входа нет!», на нее уже снят музыкальный клип.

«Вводят по чуть — чуть геноцид», — поет в припеве солистка группы Ксения Руденко. Согласно данным за 10 марта 2022 года, в YouTube трек уже набрал более 102 300 просмотров.

Ранее первое место в трендах YouTube заняла другая композиция группы «Ленинград». Сергей Шнуров и Руденко записали песню «Прощай, элита!». Трек, за сутки набравший 2 млн просмотров, посвящен улетевшим за границу звездам.

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Лидер группы «Ленинград» написал песню о геноциде русских в Европе. Песня называется «Входа нет!», на нее уже снят музыкальный клип. «Вводят по чуть — чуть геноцид», — поет в припеве солистка группы Ксения Руденко. Согласно данным за 10 марта 2022 года, в YouTube трек уже набрал более 102 300 просмотров. Ранее первое место в трендах YouTube заняла другая композиция группы «Ленинград». Сергей Шнуров и Руденко записали песню «Прощай, элита!». Трек, за сутки набравший 2 млн просмотров, посвящен улетевшим за границу звездам.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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