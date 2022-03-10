В Курганской области стали чаще разводиться, чем жениться

В январе в Курганской области зарегистрированы 291 развод и 209 браков Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Число разводов в Курганской области по итогам января превысило число заключенных браков. Свадеб в регионе стало меньше, чем в прошлом году. Число разводов, наоборот, выросло. Такие данные приводит Росстат.

«Сведения о числе зарегистрированных браков и разводов за январь 2022 года. Курганская область. Браков — 209, разводов — 291», — указано в материалах Росстата.

В январе 2021 года в регионе было зарегистрировано 242 брака (снижение за год на 33, или 13,6%). В том же месяце зарегистрировали 291 развод (прирост за год на 23, или на 8,6%).

Снижение количества браков в январе 2022 года по сравнению с январем 2021 года Росстат зафиксировал во всех регионах УрФО. При этом Ямало-Hенецкий автономный округ оказался единственным уральским регионом, где разводов за год стало меньше. На Урале число браков превышает число разводов только в ЯНАО и в Тюменской области.

Ранее URA.RU сообщало, что с января по октябрь 2021 года в Курганской области зарегистрировали 3519 разводов. Это почти на 20% больше, чем было в январе—октябре 2020 года. Число браков тогда также возросло. При этом коэффициент разводов в регионе был выше среднероссийского.