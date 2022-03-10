Астроном снял полярное сияние над Свердловской областью. Фото

11 марта 2022 в 09:41 Размер текста - 17 +

Северное сияние в Свердловской области бывает редко Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Жители Свердловской области в ночь с 10 на 11 марта могли наблюдать северное сияние. Астроном-любитель из города Ирбит Илья Янковский поделился с URA.RU фотографией удивительного природного явления. «Минувшей ночью наблюдалась небольшая геомагнитная активность: это возмущения магнитного поля Земли, связанные с его взаимодействием с солнечным ветром. Мы можем визуально наблюдать это взаимодействие в виде полярного сияния. Чем выше плотность и скорость солнечного ветра, тем выше геомагнитная активность, и тем южнее можно наблюдать полярные сияния», — пояснил Илья Янковский. Астроном добавил, что в широтах Свердловской области подобные явления случаются два-три раза в месяц, но из-за облачности наблюдать их приходится редко. Ученые института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН ранее сообщали, что на Урале северное сияние можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре Снимок сделан патрульной камерой в Ирбите Фото: Илья Янковский Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Жители Свердловской области в ночь с 10 на 11 марта могли наблюдать северное сияние. Астроном-любитель из города Ирбит Илья Янковский поделился с URA.RU фотографией удивительного природного явления. «Минувшей ночью наблюдалась небольшая геомагнитная активность: это возмущения магнитного поля Земли, связанные с его взаимодействием с солнечным ветром. Мы можем визуально наблюдать это взаимодействие в виде полярного сияния. Чем выше плотность и скорость солнечного ветра, тем выше геомагнитная активность, и тем южнее можно наблюдать полярные сияния», — пояснил Илья Янковский. Астроном добавил, что в широтах Свердловской области подобные явления случаются два-три раза в месяц, но из-за облачности наблюдать их приходится редко. Ученые института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН ранее сообщали, что на Урале северное сияние можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре