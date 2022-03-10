10 марта 2022

Астроном снял полярное сияние над Свердловской областью. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Северное сияние. Ямал. Салехард. 15 сентября 2017 г, арктика, северное сияние, ямал
Северное сияние в Свердловской области бывает редко Фото:

Жители Свердловской области в ночь с 10 на 11 марта могли наблюдать северное сияние. Астроном-любитель из города Ирбит Илья Янковский поделился с URA.RU фотографией удивительного природного явления.

«Минувшей ночью наблюдалась небольшая геомагнитная активность: это возмущения магнитного поля Земли, связанные с его взаимодействием с солнечным ветром. Мы можем визуально наблюдать это взаимодействие в виде полярного сияния. Чем выше плотность и скорость солнечного ветра, тем выше геомагнитная активность, и тем южнее можно наблюдать полярные сияния», — пояснил Илья Янковский.

Астроном добавил, что в широтах Свердловской области подобные явления случаются два-три раза в месяц, но из-за облачности наблюдать их приходится редко. Ученые института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН ранее сообщали, что на Урале северное сияние можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре

Снимок сделан патрульной камерой в Ирбите
Фото:

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Жители Свердловской области в ночь с 10 на 11 марта могли наблюдать северное сияние. Астроном-любитель из города Ирбит Илья Янковский поделился с URA.RU фотографией удивительного природного явления. «Минувшей ночью наблюдалась небольшая геомагнитная активность: это возмущения магнитного поля Земли, связанные с его взаимодействием с солнечным ветром. Мы можем визуально наблюдать это взаимодействие в виде полярного сияния. Чем выше плотность и скорость солнечного ветра, тем выше геомагнитная активность, и тем южнее можно наблюдать полярные сияния», — пояснил Илья Янковский. Астроном добавил, что в широтах Свердловской области подобные явления случаются два-три раза в месяц, но из-за облачности наблюдать их приходится редко. Ученые института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН ранее сообщали, что на Урале северное сияние можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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