Жители Свердловской области в ночь с 10 на 11 марта могли наблюдать северное сияние. Астроном-любитель из города Ирбит Илья Янковский поделился с URA.RU фотографией удивительного природного явления.
«Минувшей ночью наблюдалась небольшая геомагнитная активность: это возмущения магнитного поля Земли, связанные с его взаимодействием с солнечным ветром. Мы можем визуально наблюдать это взаимодействие в виде полярного сияния. Чем выше плотность и скорость солнечного ветра, тем выше геомагнитная активность, и тем южнее можно наблюдать полярные сияния», — пояснил Илья Янковский.
Астроном добавил, что в широтах Свердловской области подобные явления случаются два-три раза в месяц, но из-за облачности наблюдать их приходится редко. Ученые института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН ранее сообщали, что на Урале северное сияние можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре
Жители Свердловской области в ночь с 10 на 11 марта могли наблюдать северное сияние. Астроном-любитель из города Ирбит Илья Янковский поделился с URA.RU фотографией удивительного природного явления. «Минувшей ночью наблюдалась небольшая геомагнитная активность: это возмущения магнитного поля Земли, связанные с его взаимодействием с солнечным ветром. Мы можем визуально наблюдать это взаимодействие в виде полярного сияния. Чем выше плотность и скорость солнечного ветра, тем выше геомагнитная активность, и тем южнее можно наблюдать полярные сияния», — пояснил Илья Янковский. Астроном добавил, что в широтах Свердловской области подобные явления случаются два-три раза в месяц, но из-за облачности наблюдать их приходится редко. Ученые института физики Земли имени О.Ю. Шмидта РАН ранее сообщали, что на Урале северное сияние можно увидеть раз в несколько лет при очень сильной магнитной буре