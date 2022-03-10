10 марта 2022
09 марта 2022

В курганском городе на кладбище запретили хоронить

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Рябковское кладбище. Курган , похороны, могила, кладбище, зима, смертность
В Шадринске закрыто кладбище Фото:

В городе Шадринске (Курганская область) закрыто муниципальное кладбище №2 (Васильевское). При этом хоронить на нем можно, но только урны с прахом после кремации. Об этом сообщается на сайте администрации Шадринска.

«Согласно постановлению администрации города Шадринска „О прекращении захоронений на территории кладбища №2 по ул. Автомобилистов, 88“ (Васильевское) является закрытым», — говорится в релизе властей. Производить захоронение на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.

При этом власти уточняют, что хоронить на другом кладбище — Андреевском (ул. Октябрьская, 135) можно только при получении разрешения. В ином случае захоронение считается самовольным. Это может повлечь привлечение к административной ответственности.

Подписывайтесь на URA.RU в Google News, Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Курган» и в viber-канале «Курган», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В городе Шадринске (Курганская область) закрыто муниципальное кладбище №2 (Васильевское). При этом хоронить на нем можно, но только урны с прахом после кремации. Об этом сообщается на сайте администрации Шадринска. «Согласно постановлению администрации города Шадринска „О прекращении захоронений на территории кладбища №2 по ул. Автомобилистов, 88“ (Васильевское) является закрытым», — говорится в релизе властей. Производить захоронение на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы. При этом власти уточняют, что хоронить на другом кладбище — Андреевском (ул. Октябрьская, 135) можно только при получении разрешения. В ином случае захоронение считается самовольным. Это может повлечь привлечение к административной ответственности.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...