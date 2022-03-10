В курганском городе на кладбище запретили хоронить

В Шадринске закрыто кладбище Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В городе Шадринске (Курганская область) закрыто муниципальное кладбище №2 (Васильевское). При этом хоронить на нем можно, но только урны с прахом после кремации. Об этом сообщается на сайте администрации Шадринска.

«Согласно постановлению администрации города Шадринска „О прекращении захоронений на территории кладбища №2 по ул. Автомобилистов, 88“ (Васильевское) является закрытым», — говорится в релизе властей. Производить захоронение на закрытых кладбищах запрещается, за исключением захоронения урн с прахом после кремации в родственные могилы.

При этом власти уточняют, что хоронить на другом кладбище — Андреевском (ул. Октябрьская, 135) можно только при получении разрешения. В ином случае захоронение считается самовольным. Это может повлечь привлечение к административной ответственности.