Свердловские туристы застряли на турецком курорте

Туристы рассказывают, что о дате вылета из Турции в Россию нет информации Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Туристы с Урала вылетели рейсом Azur Air 3 марта, а обратно улететь не смогли. По их словам, обратный рейс был отменен авиакомпанией из-за геополитической и экономической обстановок в мире.

«Наш самолет Boeing вылетел 3 марта полный в Турцию. Все, около 250 человек, обратно улететь не смогли», — цитирует одну из туристок портал Е1.

Отмечается, что гиды и туроператор Anex Tour поддерживают связь с застрявшими в Турции путешественниками, их начали размещать в другом отеле. Однако информации о дате вылета в Екатеринбург до сих пор неизвестно.

Ранее стало известно, что по рекомендации Росавиации Anex Tour приостановил перевозки по зарубежным направлениям в связи с риском ареста самолетов. Рейсы для возвращения в Россию продолжаются, туроператор поможет своим туристам вернуться домой, сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова. До этого самолеты задерживали в Египте и Арабских Эмиратах. После проверок документов от международных рейсов отказались «Уральские авиалинии» и другие российские авиакомпании.