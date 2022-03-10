10 марта 2022

Свердловское МЧС проверят на готовность к гражданской обороне

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Пожарные учения в Культурно-выставочном центре. Курган , мчс
Проверять будут готовность ведомства к гражданской обороне и защите населения Фото:

Центральный аппарат МЧС России начал комплексную проверку в Главном управлении МЧС РФ по Свердловской области. Проверять будут готовность ведомства к гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, сообщают свердловские спасатели.

«В Главном управлении МЧС России по Свердловской области стартовала комплексная проверка, проводимая Центральным МЧС РФ. Основная цель проверки — оценка готовности сил и средств [Свердловского МЧС] к реализации задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также оказание методической и практической помощи», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В первый день сотрудники свердловского МЧС сдавали зачеты по теоретической подготовке. Следом прошла проверка физподготовки свердловских спасателей. Кроме того проверяется состояние основной и специальной техники, укомплектованность сотрудников инструментом и принадлежностями, а также правильность ведения технической документации. Комплексная проверка продлится до 17 марта, затем будут подведены итоги и дана оценка работы свердловского МЧС.

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Центральный аппарат МЧС России начал комплексную проверку в Главном управлении МЧС РФ по Свердловской области. Проверять будут готовность ведомства к гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, сообщают свердловские спасатели. «В Главном управлении МЧС России по Свердловской области стартовала комплексная проверка, проводимая Центральным МЧС РФ. Основная цель проверки — оценка готовности сил и средств [Свердловского МЧС] к реализации задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также оказание методической и практической помощи», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Свердловской области. В первый день сотрудники свердловского МЧС сдавали зачеты по теоретической подготовке. Следом прошла проверка физподготовки свердловских спасателей. Кроме того проверяется состояние основной и специальной техники, укомплектованность сотрудников инструментом и принадлежностями, а также правильность ведения технической документации. Комплексная проверка продлится до 17 марта, затем будут подведены итоги и дана оценка работы свердловского МЧС.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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