Свердловское МЧС проверят на готовность к гражданской обороне

Проверять будут готовность ведомства к гражданской обороне и защите населения Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Центральный аппарат МЧС России начал комплексную проверку в Главном управлении МЧС РФ по Свердловской области. Проверять будут готовность ведомства к гражданской обороне, защите населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, сообщают свердловские спасатели.

«В Главном управлении МЧС России по Свердловской области стартовала комплексная проверка, проводимая Центральным МЧС РФ. Основная цель проверки — оценка готовности сил и средств [Свердловского МЧС] к реализации задач в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, а также оказание методической и практической помощи», — говорится в сообщении ГУ МЧС РФ по Свердловской области.

В первый день сотрудники свердловского МЧС сдавали зачеты по теоретической подготовке. Следом прошла проверка физподготовки свердловских спасателей. Кроме того проверяется состояние основной и специальной техники, укомплектованность сотрудников инструментом и принадлежностями, а также правильность ведения технической документации. Комплексная проверка продлится до 17 марта, затем будут подведены итоги и дана оценка работы свердловского МЧС.

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