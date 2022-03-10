В Кургане пересмотрят приговор бывшему замгубернатора

Курганский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор Сергею Пугину Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Курганский областной суд рассмотрит апелляционную жалобу на приговор бывшему первому замгубернатора Сергею Пугину, экс-главе Шадринского района Владимиру Осокину и его бывшему заместителю Вячеславу Рознину. Заседание назначено на 16 марта. Информация об этом опубликована в ГАС «Правосудие».

«Список дел, назначенных к слушанию на 16 марта. Осокин Владимир Валерьевич, Пугин Сергей Владимирович, Рознин Вячеслав Васильевич. Суд первой инстанции: Курганский городской суд», — указано в картотеке областного суда.

Апелляционные жалобы поступили от всех адвокатов подсудимых. Защитники Пугина и Осокина просят отменить приговор, адвокаты Рознина — смягчить приговор для своего подзащитного, заменив ему реальное лишение свободы условным сроком.

Пугина задержали в апреле 2020 года сотрудники областных УФСБ и СУ СК. В ноябре 2021 года Курганский городской суд признал его виновным в злоупотреблении полномочиями при приемке и оплате не выполненных работ по строительству объектов в Шадринском районе, а также получении одной взятки из четырех от представителя подрядчика — коммерческого директора ООО «Мультипласт» Михаила Третьякова. Экс-чиновника приговорили к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу, сообщало ранее URA.RU.

Осокина и Рознина также признали виновными в злоупотреблении полномочиями по тому же уголовному делу. Их приговорили к 3,5 и 2,5 годам колонии общего режима соответственно. Прокурор Алексей Киселев просил суд приговорить Пугина к 10 годам колонии строгого режима, Осокина — к четырем годам, а Рознина — к трем годам колонии общего режима.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам