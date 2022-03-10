«Уральские авиалинии» запустили дополнительные рейсы из Кольцово

«Уральские авиалинии» вводят шесть дополнительных рейсов из Екатеринбурга в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Авиакомпания „Уральские авиалинии“ сообщает, что вводит дополнительные частоты до конца зимней навигации по маршрутам: Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Екатеринбург — Нур-Султан — Екатеринбург», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний».
Уточняется, что в расписание внесли два дня рейсов (туда и обратно) Екатеринбург — Алматы — 20 и 21 марта. Дополнительные рейсы на маршруте Екатеринбург — Нур-Султан — Екатеринбург объявили 16, 18, 23 и 25 марта.
«Уральские авиалинии» вводят шесть дополнительных рейсов из Екатеринбурга в Казахстан. Об этом сообщает пресс-служба авиакомпании. «Авиакомпания „Уральские авиалинии“ сообщает, что вводит дополнительные частоты до конца зимней навигации по маршрутам: Екатеринбург — Алматы — Екатеринбург и Екатеринбург — Нур-Султан — Екатеринбург», — сообщили корреспонденту URA.RU в пресс-службе «Уральских авиалиний». Уточняется, что в расписание внесли два дня рейсов (туда и обратно) Екатеринбург — Алматы — 20 и 21 марта. Дополнительные рейсы на маршруте Екатеринбург — Нур-Султан — Екатеринбург объявили 16, 18, 23 и 25 марта. Ранее сообщалось, что «Уральские авиалинии» отменяет международные рейсы в Азербайджан, Израиль, Армению и ОАЭ. Позднее авиакомпания заявила о приостановке рейсов в Шарм-эль-Шейх с 6 марта, хотя обещала заняться вывозом российских туристов из Египта.