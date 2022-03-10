Власти ХМАО придумали новую льготу для пенсионеров

11 марта 2022 в 17:57 Размер текста - 17 +

Власти ХМАО планируют ввести новую льготу для пенсионеров Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Власти ХМАО планируют ввести новую льготу для пенсионеров. Новая мера соцподдержки будет являться аналогом «Пушкинской карты». С инициативой выступил директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов во время онлайн-эфира. «Мы с департаментом социального развития планируем льготную карту с названием „Серебряная карта“», — сказал Латыпов. Однако во время доклада его остановила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Я не знаю, подумайте хорошо. Вы все время подчеркиваете наш возраст, не всегда, наверное, это правильно. Над названием подумайте, побольше креатива. Договорились, создаем региональный бренд для взрослых людей», — сказала Комарова. В разговоре с корреспондентом агентства Латыпов рассказал, что проект находится на начальном этапе, однако уже получил поддержку Комаровой. «На сегодняшний день четкой модели нет, проект находится практически на стадии задумки. Мы будем работать совместно с департаментом социального развития ХМАО, нам еще предстоит разработать финансовую модель. Однако инициатива получила одобрение губернатора, значит будем работать», — сказал Латыпов. Пушкинская карта — это программа лояльности, которая позволяет посещать культурные мероприятия. Получить карту могут жители от 14 до 22 лет. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Власти ХМАО планируют ввести новую льготу для пенсионеров. Новая мера соцподдержки будет являться аналогом «Пушкинской карты». С инициативой выступил директор департамента культуры ХМАО Артур Латыпов во время онлайн-эфира. «Мы с департаментом социального развития планируем льготную карту с названием „Серебряная карта“», — сказал Латыпов. Однако во время доклада его остановила губернатор ХМАО Наталья Комарова. «Я не знаю, подумайте хорошо. Вы все время подчеркиваете наш возраст, не всегда, наверное, это правильно. Над названием подумайте, побольше креатива. Договорились, создаем региональный бренд для взрослых людей», — сказала Комарова. В разговоре с корреспондентом агентства Латыпов рассказал, что проект находится на начальном этапе, однако уже получил поддержку Комаровой. «На сегодняшний день четкой модели нет, проект находится практически на стадии задумки. Мы будем работать совместно с департаментом социального развития ХМАО, нам еще предстоит разработать финансовую модель. Однако инициатива получила одобрение губернатора, значит будем работать», — сказал Латыпов. Пушкинская карта — это программа лояльности, которая позволяет посещать культурные мероприятия. Получить карту могут жители от 14 до 22 лет.