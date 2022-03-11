Задержан бизнесмен, устроивший стрельбу в Домодедово 11 марта 2022 в 19:15 Размер текста - 17 + Полиция задержала Юрия Жорина, устроившего стрельбу в Домодедово Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Глава компании «Айсросс», Юрий Жорин, устроивший стрельбу на улице Королева в Домодедово, задержан полицией. Об этом сообщает источник ТАСС. «Полицейские задержали бизнесмена. При задержании он был ранен в плечо. Он будет госпитализирован с конвоем», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что бизнесмен напал на консьержку, сломал топором мебель и устроил стрельбу из неустановленного оружия из окна квартиры в Домодедове. По информации РИА «Новости», в ходе стрельбы пострадал один человек и повреждены две машины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Глава компании «Айсросс», Юрий Жорин, устроивший стрельбу на улице Королева в Домодедово, задержан полицией. Об этом сообщает источник ТАСС. «Полицейские задержали бизнесмена. При задержании он был ранен в плечо. Он будет госпитализирован с конвоем», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что бизнесмен напал на консьержку, сломал топором мебель и устроил стрельбу из неустановленного оружия из окна квартиры в Домодедове. По информации РИА «Новости», в ходе стрельбы пострадал один человек и повреждены две машины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям