Задержан бизнесмен, устроивший стрельбу в Домодедово

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Полиция задержала Юрия Жорина, устроившего стрельбу в Домодедово Фото:

Глава компании «Айсросс», Юрий Жорин, устроивший стрельбу на улице Королева в Домодедово, задержан полицией. Об этом сообщает источник ТАСС.

«Полицейские задержали бизнесмена. При задержании он был ранен в плечо. Он будет госпитализирован с конвоем», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что бизнесмен напал на консьержку, сломал топором мебель и устроил стрельбу из неустановленного оружия из окна квартиры в Домодедове. По информации РИА «Новости», в ходе стрельбы пострадал один человек и повреждены две машины.

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Глава компании «Айсросс», Юрий Жорин, устроивший стрельбу на улице Королева в Домодедово, задержан полицией. Об этом сообщает источник ТАСС. «Полицейские задержали бизнесмена. При задержании он был ранен в плечо. Он будет госпитализирован с конвоем», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что бизнесмен напал на консьержку, сломал топором мебель и устроил стрельбу из неустановленного оружия из окна квартиры в Домодедове. По информации РИА «Новости», в ходе стрельбы пострадал один человек и повреждены две машины.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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