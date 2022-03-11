Задержан бизнесмен, устроивший стрельбу в Домодедово

Глава компании «Айсросс», Юрий Жорин, устроивший стрельбу на улице Королева в Домодедово, задержан полицией. Об этом сообщает источник ТАСС.
«Полицейские задержали бизнесмена. При задержании он был ранен в плечо. Он будет госпитализирован с конвоем», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Ранее стало известно, что бизнесмен напал на консьержку, сломал топором мебель и устроил стрельбу из неустановленного оружия из окна квартиры в Домодедове. По информации РИА «Новости», в ходе стрельбы пострадал один человек и повреждены две машины.
Глава компании «Айсросс», Юрий Жорин, устроивший стрельбу на улице Королева в Домодедово, задержан полицией. Об этом сообщает источник ТАСС. «Полицейские задержали бизнесмена. При задержании он был ранен в плечо. Он будет госпитализирован с конвоем», — сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Ранее стало известно, что бизнесмен напал на консьержку, сломал топором мебель и устроил стрельбу из неустановленного оружия из окна квартиры в Домодедове. По информации РИА «Новости», в ходе стрельбы пострадал один человек и повреждены две машины.