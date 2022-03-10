10 марта 2022
09 марта 2022

Губернатор ХМАО отказалась от Instagram

© Служба новостей «URA.RU»
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Губернатор ХМАО Наталья Комарова перестает вести аккаунт в Instagram Фото:
новость из сюжета
Блокировка Facebook и Instagram

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что больше не будет вести аккаунт в Instagram. Об этом свидетельствует ее последний пост в этой социальной сети.

«Друзья, предлагаю продолжить общение на мирных, не поддерживающих экстремистские высказывания в адрес россиян, площадках. После решений Meta Instagram нельзя назвать диалоговым. Жду вас во „ВКонтакте“. „Одноклассниках“, открываю канал в Telegram», — заявила Комарова. При этом глава ХМАО была активным пользователем Instagram. У нее по состоянию на 11 марта было 137 тысяч подписчиков.

Ранее URA.RU сообщало, что вести аккаунты в Instagram и Facebook отказался глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Публичные персоны начали объявлять о выходе из соцсетей корпораций.

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Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что больше не будет вести аккаунт в Instagram. Об этом свидетельствует ее последний пост в этой социальной сети. «Друзья, предлагаю продолжить общение на мирных, не поддерживающих экстремистские высказывания в адрес россиян, площадках. После решений Meta Instagram нельзя назвать диалоговым. Жду вас во „ВКонтакте“. „Одноклассниках“, открываю канал в Telegram», — заявила Комарова. При этом глава ХМАО была активным пользователем Instagram. У нее по состоянию на 11 марта было 137 тысяч подписчиков. Ранее URA.RU сообщало, что вести аккаунты в Instagram и Facebook отказался глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Публичные персоны начали объявлять о выходе из соцсетей корпораций.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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