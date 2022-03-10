Губернатор ХМАО отказалась от Instagram

11 марта 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Губернатор ХМАО Наталья Комарова перестает вести аккаунт в Instagram Фото: Александр Кулаковский © URA.RU новость из сюжета Блокировка Facebook и Instagram Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что больше не будет вести аккаунт в Instagram. Об этом свидетельствует ее последний пост в этой социальной сети. «Друзья, предлагаю продолжить общение на мирных, не поддерживающих экстремистские высказывания в адрес россиян, площадках. После решений Meta Instagram нельзя назвать диалоговым. Жду вас во „ВКонтакте“. „Одноклассниках“, открываю канал в Telegram», — заявила Комарова. При этом глава ХМАО была активным пользователем Instagram. У нее по состоянию на 11 марта было 137 тысяч подписчиков. Ранее URA.RU сообщало, что вести аккаунты в Instagram и Facebook отказался глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Публичные персоны начали объявлять о выходе из соцсетей корпораций. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Югра » и в viber-канале « Югра », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Губернатор ХМАО Наталья Комарова заявила, что больше не будет вести аккаунт в Instagram. Об этом свидетельствует ее последний пост в этой социальной сети. «Друзья, предлагаю продолжить общение на мирных, не поддерживающих экстремистские высказывания в адрес россиян, площадках. После решений Meta Instagram нельзя назвать диалоговым. Жду вас во „ВКонтакте“. „Одноклассниках“, открываю канал в Telegram», — заявила Комарова. При этом глава ХМАО была активным пользователем Instagram. У нее по состоянию на 11 марта было 137 тысяч подписчиков. Ранее URA.RU сообщало, что вести аккаунты в Instagram и Facebook отказался глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко. Американская корпорация Meta 11 марта заявила о временном снятии в своих социальных сетях Facebook и Instagram запретов, касающихся призывов к насилию в отношении российских военных. После чего Генеральная прокуратура РФ направила заявление в суд о признании компании экстремистской организацией и запрете ее деятельности на территории страны. Публичные персоны начали объявлять о выходе из соцсетей корпораций.