Боевики националистических батальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области в ходе отступления, возник пожар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
«13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты», — передает заявление источника из Минобороны РИА «Новости». Также сообщается, что тушение пожара невозможно из-за не прекращающихся боевых действий.
Авдеевский коксохимический завод является крупнейшим предприятием в Европе. Завод выпускает 30 видов коксовой и химической продукции из каменноугольной смолы и коксового газа.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что украинские националисты бегут от чеченских бойцов и оставляют боеприпасы в ходе спецоперации России на Украине. По его словам, чеченские подразделения продвигаются вглубь Украины и освобождают населенные пункты от националистов.
Боевики националистических батальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области в ходе отступления, возник пожар. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты», — передает заявление источника из Минобороны РИА «Новости». Также сообщается, что тушение пожара невозможно из-за не прекращающихся боевых действий. Авдеевский коксохимический завод является крупнейшим предприятием в Европе. Завод выпускает 30 видов коксовой и химической продукции из каменноугольной смолы и коксового газа. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что украинские националисты бегут от чеченских бойцов и оставляют боеприпасы в ходе спецоперации России на Украине. По его словам, чеченские подразделения продвигаются вглубь Украины и освобождают населенные пункты от националистов.