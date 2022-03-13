В результате действий украинских боевиков возник пожар, токсичный дым от которого распространятся по округе. Фото из архива Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Боевики националистических батальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области в ходе отступления, возник пожар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты», — передает заявление источника из Минобороны РИА «Новости». Также сообщается, что тушение пожара невозможно из-за не прекращающихся боевых действий.

Авдеевский коксохимический завод является крупнейшим предприятием в Европе. Завод выпускает 30 видов коксовой и химической продукции из каменноугольной смолы и коксового газа.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что украинские националисты бегут от чеченских бойцов и оставляют боеприпасы в ходе спецоперации России на Украине. По его словам, чеченские подразделения продвигаются вглубь Украины и освобождают населенные пункты от националистов.