13 марта 2022

Минобороны: боевики Украины устроили диверсию на химкомбинате. Возник пожар

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Полигон для сжигания боровских куриц и корма. Тюмень, пожар, пожар в лесу, пожар в поле
В результате действий украинских боевиков возник пожар, токсичный дым от которого распространятся по округе. Фото из архива Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Боевики националистических батальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области в ходе отступления, возник пожар. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

«13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты», — передает заявление источника из Минобороны РИА «Новости». Также сообщается, что тушение пожара невозможно из-за не прекращающихся боевых действий.

Авдеевский коксохимический завод является крупнейшим предприятием в Европе. Завод выпускает 30 видов коксовой и химической продукции из каменноугольной смолы и коксового газа.

Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что украинские националисты бегут от чеченских бойцов и оставляют боеприпасы в ходе спецоперации России на Украине. По его словам, чеченские подразделения продвигаются вглубь Украины и освобождают населенные пункты от националистов.

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Боевики националистических батальонов устроили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области в ходе отступления, возник пожар. Об этом сообщили в Минобороны РФ. «13 марта отступающие боевики националистических батальонов осуществили диверсию на Авдеевском коксохимическом комбинате в Донецкой области. В результате на предприятии возник пожар, едкий токсичный дым от которого распространяется на прилегающие населенные пункты», — передает заявление источника из Минобороны РИА «Новости». Также сообщается, что тушение пожара невозможно из-за не прекращающихся боевых действий. Авдеевский коксохимический завод является крупнейшим предприятием в Европе. Завод выпускает 30 видов коксовой и химической продукции из каменноугольной смолы и коксового газа. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров рассказал, что украинские националисты бегут от чеченских бойцов и оставляют боеприпасы в ходе спецоперации России на Украине. По его словам, чеченские подразделения продвигаются вглубь Украины и освобождают населенные пункты от националистов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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