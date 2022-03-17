В Госдуме предложили изъять имущество украинских олигархов в РФ

Вырученные с продажи имущества деньги стоит направить на восстановление Донбасса, считает Михаил Шеремет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Россия должна конфисковать имущество украинских олигархов и направить вырученные с него деньги на восстановление Донбасса. С таким предложением выступил депутат Госдумы РФ от республики Крым Михаил Шеремет.

«Украинские олигархи, выступающие против нашей страны, финансирующие националистические группировки и поддерживающие преступный режим, не должны иметь имущество в России. Это имущество должно быть конфисковано и продано. Вырученные же средства можно направить на восстановление Донбасса», — сказал Шеремет в беседе «РИА» Новости.

Россия ранее начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин подчеркнул, что РФ не планирует оккупацию Украины, пишет RT. Армия РФ наносит точечные ракетные удары по военным объектам ВСУ, не затрагивая города и мирных жителей.