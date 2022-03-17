Разведчика из Франции восхитила скорость спецоперации на Украине. «Я в истории не видел такого»

17 марта 2022 в 11:06 Размер текста - 17 +

Российская армия избегает больших городов, так как в их захвате нет смысла, считает Жак Бо Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Российская армия продвигается невероятно быстро в ходе специальной операции на Украине. Такое мнение выразил бывший полковник НАТО, французский разведчик и военный эксперт Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону на его youtube-канале. «Они идут там, где можно пройти. Если посмотреть на карту, мы бы увидели, что русская армия обходит все большие города и продолжает идти. Они двигаются очень быстро. Я в истории не видел такого быстрого продвижения. За четыре дня они заняли территорию равную Великобритании», — сказал Бо. Военный эксперт отметил, что российская армия избегает больших городов, так как в их захвате нет смысла. «К примеру в Харькове и Мариуполе города удерживают не ВСУ, а отморозки и беспредельщики, такие, как боевики „Азова“ (запрещенная в РФ организация)», — отметил Бо. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от прямой угрозы со стороны Запада, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ не планирует оккупировать Украину. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Российская армия продвигается невероятно быстро в ходе специальной операции на Украине. Такое мнение выразил бывший полковник НАТО, французский разведчик и военный эксперт Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону на его youtube-канале. «Они идут там, где можно пройти. Если посмотреть на карту, мы бы увидели, что русская армия обходит все большие города и продолжает идти. Они двигаются очень быстро. Я в истории не видел такого быстрого продвижения. За четыре дня они заняли территорию равную Великобритании», — сказал Бо. Военный эксперт отметил, что российская армия избегает больших городов, так как в их захвате нет смысла. «К примеру в Харькове и Мариуполе города удерживают не ВСУ, а отморозки и беспредельщики, такие, как боевики „Азова“ (запрещенная в РФ организация)», — отметил Бо. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от прямой угрозы со стороны Запада, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ не планирует оккупировать Украину.