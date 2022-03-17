Разведчика из Франции восхитила скорость спецоперации на Украине. «Я в истории не видел такого»

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Ситуация в Волновахе после частичного освобождения от ВСУ. ДНР, военная техника, армия, военные, днр, зачистка, танк, волноваха, z войска
Российская армия избегает больших городов, так как в их захвате нет смысла, считает Жак Бо Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российская армия продвигается невероятно быстро в ходе специальной операции на Украине. Такое мнение выразил бывший полковник НАТО, французский разведчик и военный эксперт Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону на его youtube-канале.

«Они идут там, где можно пройти. Если посмотреть на карту, мы бы увидели, что русская армия обходит все большие города и продолжает идти. Они двигаются очень быстро. Я в истории не видел такого быстрого продвижения. За четыре дня они заняли территорию равную Великобритании», — сказал Бо.

Военный эксперт отметил, что российская армия избегает больших городов, так как в их захвате нет смысла. «К примеру в Харькове и Мариуполе города удерживают не ВСУ, а отморозки и беспредельщики, такие, как боевики „Азова“ (запрещенная в РФ организация)», — отметил Бо.

Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от прямой угрозы со стороны Запада, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ не планирует оккупировать Украину.

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Российская армия продвигается невероятно быстро в ходе специальной операции на Украине. Такое мнение выразил бывший полковник НАТО, французский разведчик и военный эксперт Жак Бо в интервью бельгийскому журналисту Мишелю Коллону на его youtube-канале. «Они идут там, где можно пройти. Если посмотреть на карту, мы бы увидели, что русская армия обходит все большие города и продолжает идти. Они двигаются очень быстро. Я в истории не видел такого быстрого продвижения. За четыре дня они заняли территорию равную Великобритании», — сказал Бо. Военный эксперт отметил, что российская армия избегает больших городов, так как в их захвате нет смысла. «К примеру в Харькове и Мариуполе города удерживают не ВСУ, а отморозки и беспредельщики, такие, как боевики „Азова“ (запрещенная в РФ организация)», — отметил Бо. Россия начала специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Министр обороны РФ Сергей Шойгу подчеркнул, что одна из задач спецоперации — защита России от прямой угрозы со стороны Запада, пишет RT. Президент России Владимир Путин отметил, что РФ не планирует оккупировать Украину.
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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