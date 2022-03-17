В сенате США требуют передать Украине истребители МиГ-29

Сенат США планирует принять резолюцию о передаче Украине самолетов МиГ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Сенат США планирует проголосовать за резолюцию о поставке украинским военным истребителей МиГ. Об этом после выступления в Конгрессе США Владимира Зеленского заявил американский сенатор Линдси Грэм.

«Призываю сенат США выступить единым голосом. В том случае, если бы все проголосовали за резолюцию о поставках украинским военным систем противовоздушной обороны и истребителей МиГ, то вполне возможно, что мы поможем разрешить этот конфликт», — приводит слова сенатора американское издание The Hill.

До этого Пентагон отверг план Польши о передаче своего парка истребителей МиГ-29 на базу США в Германию. Это позволяет Америке передать самолеты Украине. Однако в Минобороны США считают, что передача МиГ-29 Украине не принесет существенной пользы Киеву и к тому же может привести к эскалации с Россией, передает «Интерфакс».

Ранее URA.RU сообщало, что НАТО планирует поставку советских ПВО «Оса» (SA-8 по классификации НАТО), С-300 (SА-10) и С-300В (SА-12), а также ПЗРК «Стрела-3» (SА-14) на Украину. Также президент США Джо Байден собирается предоставить Украине военную помощь на сумму в один миллиард долларов. А 15 марта сообщалось, что Америка выделит Украине 1,5 триллиона долларов, включая 13,6 млрд долларов на гуманитарную, военную и экономическую помощь Украине и примыкающим к ней странам.

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