Уроженец Чердыни погиб в ходе спецоперации Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Погибший в ходе спецоперации в Донбассе уроженец Чердыни (Пермский край) Дмитрий Поздеев был простым и надежным парнем. Последние восемь лет он служил по контракту в ВДВ в Рязани. Об этом URA.RU рассказал близкий друг семьи Поздеевых Дмитрий Ромашкин.

«Я его [Дмитрия] помню еще совсем маленьким. Когда он попал в учебку ВДВ в Рязани, я к нему часто ездил, он часто бывал у меня в гостях в [Литвиново]. Последний раз мы с ним виделись 4 января, но он не знал тогда, что поедет [в Донбасс]. Дима был настоящим, слишком простецким парнем. Это избитая фраза, но на таких Россия и стоит: простых, настоящих, надежных. В машине своей „ковыряться“ любил. Семьи у него не было, девушка была, но они с ней разбежались. Может, это и к лучшему», — сказал Дмитрий.

О смерти Дмитрия Поздеева сообщила ранее на своей странице во «ВКонтакте» глава Чердынского городского округа Анна Батагова. Дата похорон пока не назначена. 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале спецоперации на территории Украины. Ее цель — денацификация и демилитаризация этой страны. При этом Путин неоднократно подчеркивал, что речи об оккупации Украины не идет.

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