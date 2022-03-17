17 марта 2022

Минпромторг: на сколько хватит запасов бытовой химии в РФ

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Запасов продукции для россиян хватит на 6 месяцев Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

В России в ближайшее время не ожидается дефицита бытовой химии и средств гигиены — имеющихся запасов хватит на полгода. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

«В России сохраняется запас средств гигиены и бытовой химии минимум на 6 месяцев. Российские заводы имеют достаточный запас сырья и необходимых материалов для производства», — информацию приводит telegtam-канал правительства РФ.

Он также отметил, что в магазинах страны есть большой запас этой продукции, пишет деловое издание «Взгляд». При этом в данный момент происходит перенаправление поставок и закупок, и на это нужно время, добавил замглавы Минпромторга. По словам Евтухова, в России работают более 15 заводов в данной сфере, сообщает RT.

Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что российская сторона действует корректно, безопасно и не причиняет вреда гражданам, США и Европа решили ввести в отношении России санкции. После этого ряд зарубежных компаний покинули российский рынок — в их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble 8 марта заявил, что останавливает инвестиционную деятельность в России, а после сообщил о повышении цен в среднем на 40%, чем вызвал панику среди населения.

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В России в ближайшее время не ожидается дефицита бытовой химии и средств гигиены — имеющихся запасов хватит на полгода. Такое заявление сделал замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. «В России сохраняется запас средств гигиены и бытовой химии минимум на 6 месяцев. Российские заводы имеют достаточный запас сырья и необходимых материалов для производства», — информацию приводит telegtam-канал правительства РФ. Он также отметил, что в магазинах страны есть большой запас этой продукции, пишет деловое издание «Взгляд». При этом в данный момент происходит перенаправление поставок и закупок, и на это нужно время, добавил замглавы Минпромторга. По словам Евтухова, в России работают более 15 заводов в данной сфере, сообщает RT. Президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации на Украине 24 февраля. Несмотря на то, что российская сторона действует корректно, безопасно и не причиняет вреда гражданам, США и Европа решили ввести в отношении России санкции. После этого ряд зарубежных компаний покинули российский рынок — в их числе Nike, ASOS и Apple, бренды Calvin Klein и Tommy Hilfiger, розничные сети Zara и H&M Group, а также IKEA. Производитель бытовой химии и товаров для гигиены Procter&Gamble 8 марта заявил, что останавливает инвестиционную деятельность в России, а после сообщил о повышении цен в среднем на 40%, чем вызвал панику среди населения.
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