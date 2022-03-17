Миллер призвал сотрудников «Газпрома» сберечь Россию. «Идет борьба за наши умы»

17 марта 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Идет ожесточенная борьба за чувства и умы россиян, заявил Миллер Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился к сотрудникам компании и призвал их сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. По словам председателя правления, на данный момент идет борьба за умы жителей России. «Сейчас нас снова пытаются разобщить и ослабить. Идет ожесточенная борьба за наши чувства и умы, за наше отношение к Родине, за нашу общность как нации. Это важно четко понимать и не поддаваться деструктивному воздействию», — цитирует Миллера РБК. Его обращение было опубликовано на сайте профсоюза работников нефтяной и газовой отраслей. Но на данный момент оно недоступно. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил РБК сам факт наличия этого обращения. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин поблагодарил российских предпринимателей. По словам президента, бизнесмены дают эффективный ответ на санкционные вызовы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер обратился к сотрудникам компании и призвал их сплотиться вокруг президента РФ Владимира Путина. По словам председателя правления, на данный момент идет борьба за умы жителей России. «Сейчас нас снова пытаются разобщить и ослабить. Идет ожесточенная борьба за наши чувства и умы, за наше отношение к Родине, за нашу общность как нации. Это важно четко понимать и не поддаваться деструктивному воздействию», — цитирует Миллера РБК. Его обращение было опубликовано на сайте профсоюза работников нефтяной и газовой отраслей. Но на данный момент оно недоступно. Официальный представитель «Газпрома» Сергей Куприянов подтвердил РБК сам факт наличия этого обращения. Ранее URA.RU сообщало, что Владимир Путин поблагодарил российских предпринимателей. По словам президента, бизнесмены дают эффективный ответ на санкционные вызовы.