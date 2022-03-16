Экс-глава челябинского района попался на миллионных хищениях

Дело Евгения Киршина (слева) разберет суд Катав-Ивановского района Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывшего главу Катав-Ивановского района (Челябинская область) Евгения Киршина будут судить по обвинению в миллионных хищениях из муниципального бюджета. Об этом сообщили URA.RU в прокуратуре региона.

«По версии следствия с декабря 2013 года по январь 2021 года обвиняемый совершил хищение бюджетных средств. Он незаконно распоряжался о выплате себе премий, размер которых определял самостоятельно. На основании этих распоряжений было начислено и выплачено на расчетный счет Киршина свыше 1 млн рублей», — пояснили URA.RU в пресс-службе надзорного ведомства.

После проверки Контрольно-счетной палаты (КСП) области материалы были переданы в правоохранительные органы. В отношении Киршина возбудили уголовное дело по ч.4 ст. 160 УК РФ (присвоение), на его имущество стоимостью более 1,7 млн рублей наложили арест. В ходе расследования ФСБ изначальная сумма хищений с 300 тысяч рублей выросла в несколько раз. Сейчас уголовное дело направлено в Катав-Ивановский районный суд для рассмотрения по существу.

Киршин управлял муниципалитетом с мая 2010 года по январь 2021 года и собирался переизбраться на очередной срок. Однако его планы сорвали депутаты райсобрания, после чего и началась ревизия в районной администрации.

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