Сбежавший в Белоруссию поляк найден мертвым

17 марта 2022 в 19:55 Размер текста - 17 +

Эмиля Чечко обнаружили в Минске Фото: Илья Московец © URA.RU новость из сюжета Беспорядки на белорусско-польской границе Сбежавший из Польши солдат Эмиль Чечко, рассказавший об убийстве 240 беженцев, найден в Минске мертвым. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Беларусь. «СК Белоруссии сообщает, что рассматривает все версии смерти Чечко. В том числе ее насильственный характер», — приводит слова ведомства РИА «Новости». Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет Life . Ранее Чечко заявлял, что с июня 2021 года он совместно с сослуживцами убили в приграничной зоне более 240 беженцев, которые следовали через Польшу в Германию. По его словам, все происходило около населенного пункта Семянувка Республики Польша. Солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии, добавил он. Кроме того, он также видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, пишет RT. О том, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши, стало известно в начале ноября прошлого года. В основном она состоит из курдов. Люди пытались прорваться на территорию Польши, сломав ограждение со стороны Беларуси. Польша, защищая свою границу, применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, беженцев задерживали силовики. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Сбежавший из Польши солдат Эмиль Чечко, рассказавший об убийстве 240 беженцев, найден в Минске мертвым. Об этом сообщает Следственный комитет Республики Беларусь. «СК Белоруссии сообщает, что рассматривает все версии смерти Чечко. В том числе ее насильственный характер», — приводит слова ведомства РИА «Новости». Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, уточняет Life. Ранее Чечко заявлял, что с июня 2021 года он совместно с сослуживцами убили в приграничной зоне более 240 беженцев, которые следовали через Польшу в Германию. По его словам, все происходило около населенного пункта Семянувка Республики Польша. Солдаты выполняли приказы в практически бессознательном состоянии, добавил он. Кроме того, он также видел два случая убийства польскими силовиками волонтеров, пытавшихся помочь мигрантам на границе, пишет RT. О том, что многочисленная группа беженцев попыталась проникнуть в Евросоюз через границу Беларуси и Польши, стало известно в начале ноября прошлого года. В основном она состоит из курдов. Люди пытались прорваться на территорию Польши, сломав ограждение со стороны Беларуси. Польша, защищая свою границу, применила слезоточивый газ, светошумовые гранаты и водометы, беженцев задерживали силовики.