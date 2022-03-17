Некоторые покупатели откровенно говорят, что делают запасы продуктов Фото: Денис Моргунов © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Жители Екатеринбурга сметают с полок магазинов товары личной гигиены, сахар, соль, крупы и другие социально значимые продукты так как боятся повышения цен и исчезновения товаров от брендов, которые уходят из России. Об этом горожане рассказали URA.RU.

«Скупаем, потому что стоимость уже местами повысилась. Посмотрели уже, рост сильный», — поясняет одна из таких жителей Екатеринбурга. Также посетители магазинов рассказывают, что боятся, что продукция компаний, уходящих с российского рынка, сначала пропадет, а потом, если появится, то будет стоить значительно дороже. А некоторые откровенно заявляют, что делают запасы.

В магазинах Екатеринбурга на фоне антироссийских санкций в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине и последующего ухода крупных мировых брендов из российских ТЦ и магазинов случился коллапс — на полках с мукой, сахаром, солью и крупами начали появляться пробелы. Чтобы хоть как-то снизить спрос крупные сети магазинов ввели ограничение на продажу таких товаров в одни руки. Таким образом поступили в «Пятерочке», «Перекрестке», «Магните», «Гиперболе», «Кировском», «Магните», а также в «Ленте» и «Сима-Лэнде». Позднее стало известно, что парфюмерный супермаркет «Л’Этуаль» также вводит подобные ограничения.

Если вы наткнулись на таких паникеров, столкнулись с какими-либо проблемами, увидели резкое повышение цен или просто хотите что-то рассказать — напишите нам .

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