Предприятию Кайрата Боранбаева принадлежат все McDonald’s в Екатеринбурге Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Владелец всех точек общепита бренда McDonald’s в торговых центрах Екатеринбурга Кайрат Боранбаев взят под стражу на два месяца по уголовному делу о хищении в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).

«Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев», — рассказало АФМ. Уточняется, что срок задержания Боранбаева — два месяца.

По данным СБИС, все McDonald’s в торговых центрах Екатеринбурга, а также на улицах Малышева, Бебеля, Челюскинцев и Халтурина принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), владельцем и учредителем которого является Кайрат Боранбаев.

Ранее стало известно, что владелец уральских ресторанов сети McDonald’s был задержан сотрудниками АФМ. Причину задержания источник не раскрыл, но уточнил, что будут проводится следственные мероприятия.