Владелец всех точек общепита бренда McDonald’s в торговых центрах Екатеринбурга Кайрат Боранбаев взят под стражу на два месяца по уголовному делу о хищении в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ).
«Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев», — рассказало АФМ. Уточняется, что срок задержания Боранбаева — два месяца.
По данным СБИС, все McDonald’s в торговых центрах Екатеринбурга, а также на улицах Малышева, Бебеля, Челюскинцев и Халтурина принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), владельцем и учредителем которого является Кайрат Боранбаев.
Ранее стало известно, что владелец уральских ресторанов сети McDonald’s был задержан сотрудниками АФМ. Причину задержания источник не раскрыл, но уточнил, что будут проводится следственные мероприятия.
Владелец всех точек общепита бренда McDonald’s в торговых центрах Екатеринбурга Кайрат Боранбаев взят под стражу на два месяца по уголовному делу о хищении в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу (АФМ). «Агентством по финансовому мониторингу расследуется уголовное дело по факту хищения средств в особо крупном размере. По подозрению в совершении данного преступления задержан и водворен в изолятор временного содержания Кайрат Боранбаев», — рассказало АФМ. Уточняется, что срок задержания Боранбаева — два месяца. По данным СБИС, все McDonald’s в торговых центрах Екатеринбурга, а также на улицах Малышева, Бебеля, Челюскинцев и Халтурина принадлежат обществу с ограниченной ответственностью «Региональная сеть предприятий питания» (ООО «СПП»), владельцем и учредителем которого является Кайрат Боранбаев. Ранее стало известно, что владелец уральских ресторанов сети McDonald’s был задержан сотрудниками АФМ. Причину задержания источник не раскрыл, но уточнил, что будут проводится следственные мероприятия.