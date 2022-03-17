В Кургане судебные приставы следят за исполнением решений судов Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Заведение с горячими источниками в Кургане работало, несмотря на судебный запрет. Исполнение решения суда контролировали судебные приставы. Один из сотрудников областного УФССП на условиях анонимности пояснил URA.RU, что источники не закрывали из-за опасений давления со стороны бизнесмена.

Несмотря на решение суда, меры по приостановке эксплуатации здания не принимались. Люди продолжали посещать заведение, подвергая угрозе жизнь и здоровье. «С закрытием коммерческого объекта предпринимателя действительно были проблемы. Приставы просто боялись давления со стороны имеющегося у предпринимателя административного ресурса», — рассказал инсайдер.

Он добавил, что данный объект находился на постоянном контроле у руководства. Сотрудников критиковали, но меры по закрытию горячих источников все равно не принимались. Собеседник отметил, что приставы и сами ранее неоднократно проводили корпоративные вечера в данном здании. Также собеседник пояснил, что полноценный контроль за исполнением судебного решения начался только после очередного осмотра здания сотрудниками прокуратуры и МЧС. Только после этого приставы были вынуждены почти круглосуточно, в том числе и в новогодние праздники, контролировать, чтобы заведение не работало.

Ранее URA.RU писало, что курганцы купаются в горячих источниках, несмотря на запрет суда. В пресс-службе УФССП на запрос URA.RU отвечали, что работа объекта приостановлена.

Если вы хотите сообщить новость, напишите нам