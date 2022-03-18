В ООН заявили, что россияне стали несчастнее 18 марта 2022 в 18:06 Размер текста - 17 + Россия переместилась с 60-й на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН Фото: Владимир Андреев © URA.RU ООН обновила рейтинг стран мира по качеству жизни. По данным организации, россияне стали несчастнее. «Россия опустилась на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН — в прошлом году страна занимала 60-е место. В тройку самых счастливых государств Всемирного доклада счастья вошли Финляндия, Дания и Исландия», — приведен рейтинг ООН в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Результат был опубликован в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Уровень счастья в России в течение прошедшего года был оценен в 5459 баллов. Топ-10 лучших стран мира по качеству жизни: Финляндия (7821 балл) — государство возглавляет рейтинг пятый год подряд. Дания, Исландия, Швейцария, Нидерланды, Люксембург, Швеция, Норвегия, Израиль Новая Зеландия. Пять последних строчек рейтинга заняли — Ботсвана, Руанда, Зимбабве, Ливан и Афганистан. Всего в исследовании участвовали 146 государств. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. ООН обновила рейтинг стран мира по качеству жизни. По данным организации, россияне стали несчастнее. «Россия опустилась на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН — в прошлом году страна занимала 60-е место. В тройку самых счастливых государств Всемирного доклада счастья вошли Финляндия, Дания и Исландия», — приведен рейтинг ООН в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Результат был опубликован в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Уровень счастья в России в течение прошедшего года был оценен в 5459 баллов. Топ-10 лучших стран мира по качеству жизни: Пять последних строчек рейтинга заняли — Ботсвана, Руанда, Зимбабве, Ливан и Афганистан. Всего в исследовании участвовали 146 государств. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям