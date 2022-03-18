В ООН заявили, что россияне стали несчастнее

ООН обновила рейтинг стран мира по качеству жизни. По данным организации, россияне стали несчастнее.
«Россия опустилась на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН — в прошлом году страна занимала 60-е место. В тройку самых счастливых государств Всемирного доклада счастья вошли Финляндия, Дания и Исландия», — приведен рейтинг ООН в юбилейном Всемирном докладе счастья организации.
Результат был опубликован в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Уровень счастья в России в течение прошедшего года был оценен в 5459 баллов.
Топ-10 лучших стран мира по качеству жизни:
Финляндия (7821 балл) — государство возглавляет рейтинг пятый год подряд.
Дания,
Исландия,
Швейцария,
Нидерланды,
Люксембург,
Швеция,
Норвегия,
Израиль
Новая Зеландия.
Пять последних строчек рейтинга заняли — Ботсвана, Руанда, Зимбабве, Ливан и Афганистан. Всего в исследовании участвовали 146 государств.
ООН обновила рейтинг стран мира по качеству жизни. По данным организации, россияне стали несчастнее. «Россия опустилась на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН — в прошлом году страна занимала 60-е место. В тройку самых счастливых государств Всемирного доклада счастья вошли Финляндия, Дания и Исландия», — приведен рейтинг ООН в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Результат был опубликован в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Уровень счастья в России в течение прошедшего года был оценен в 5459 баллов. Топ-10 лучших стран мира по качеству жизни: Пять последних строчек рейтинга заняли — Ботсвана, Руанда, Зимбабве, Ливан и Афганистан. Всего в исследовании участвовали 146 государств.