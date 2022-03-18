В ООН заявили, что россияне стали несчастнее

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Пресс-конференция ВЦИОМ
Россия переместилась с 60-й на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН Фото:

ООН обновила рейтинг стран мира по качеству жизни. По данным организации, россияне стали несчастнее.

«Россия опустилась на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН — в прошлом году страна занимала 60-е место. В тройку самых счастливых государств Всемирного доклада счастья вошли Финляндия, Дания и Исландия», — приведен рейтинг ООН в юбилейном Всемирном докладе счастья организации.

Результат был опубликован в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Уровень счастья в России в течение прошедшего года был оценен в 5459 баллов.

Топ-10 лучших стран мира по качеству жизни:

  1. Финляндия (7821 балл) — государство возглавляет рейтинг пятый год подряд.
  2. Дания,
  3. Исландия,
  4. Швейцария,
  5. Нидерланды,
  6. Люксембург,
  7. Швеция,
  8. Норвегия,
  9. Израиль
  10. Новая Зеландия.

Пять последних строчек рейтинга заняли — Ботсвана, Руанда, Зимбабве, Ливан и Афганистан. Всего в исследовании участвовали 146 государств.

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ООН обновила рейтинг стран мира по качеству жизни. По данным организации, россияне стали несчастнее. «Россия опустилась на 80-ю строчку в рейтинге самых счастливых стран по версии ООН — в прошлом году страна занимала 60-е место. В тройку самых счастливых государств Всемирного доклада счастья вошли Финляндия, Дания и Исландия», — приведен рейтинг ООН в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Результат был опубликован в юбилейном Всемирном докладе счастья организации. Уровень счастья в России в течение прошедшего года был оценен в 5459 баллов. Топ-10 лучших стран мира по качеству жизни: Пять последних строчек рейтинга заняли — Ботсвана, Руанда, Зимбабве, Ливан и Афганистан. Всего в исследовании участвовали 146 государств.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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