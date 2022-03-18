Депутат Госдумы заявил о вреде Youtube для здоровья россиян

18 марта 2022 в 20:30 Размер текста - 17 +

Модерация контента на Youtube проходит в закрытом режиме Фото: Александр Мамаев © URA.RU Распространяемые видеоролики в Youtube с угрозами в адрес россиян наносят психологический вред и угрожают здоровью граждан РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC прекратить трансляции антироссийских рекламных роликов на YouTube. Некоторые источники сообщают, что его могут заблокировать до 27 марта. «Ограничительные меры в отношении Youtube это не то, что мы хотели бы. Ни как депутаты и ни как пользователи. Это то, что является вынужденным противодействием не только политическому давлению, но и психологическому давлению на каждого пользователя. Все-таки нам очень важно охранять людей от такой информации, которая наносит им ощутимый психологический, психический, фактически медицинский вред. Потом с этими людьми, которые посмотрели несколько роликов, должны будут работать психологи», — сказал Артем Кирьянов. Депутат Госдумы подчеркнул, что Youtube стал оружием в информационной войне против РФ. «На сегодняшний день мы совершенно точно видим, что видеохостинг Youtube стал орудием информационной войны. Я хочу это сказать, как человек, которому постоянно звонят избиратели, которые интересуются, почему в Youtube появляется всплывающая реклама, ролики ужасного содержания, мы понимаем, что это фейковые ролики, лживые новости, перед трансляцией вещания для детей», — добавил он. Кирьянов уточнил, что модерация контента на Youtube осуществляется в закрытом режиме, и компания не захотела перейти к более открытым форматам. По словам парламентария, Youtube сам решает свою судьбу, будет ли он функционировать на территории РФ. «Youtube находится на волосок от отключения. И этот волосок компания перережет сама. Максимально возможные переговорные действия со стороны РФ происходили и до сих пор происходят, но как действовать в ситуации, когда партнер по переговорам вообще никак не реагирует. Понятно, что надо принимать меры, предусмотренные российским законодательством, вплоть до блокировки», — отметил собеседник агентства. Кирьянов напомнил, что в России есть альтернативы Youtube. «Надо активно развивать Rutube, русские платформы, русские сервисы. Честно говоря, сегодня мы видим, как происходит отток россиян, пользователей из компаний Meta, Facebook, Instagram. У меня есть аккаунт во „ВКонтакте“. Он заполняется теми же самыми людьми, которые перестали работать с компанией Meta. Это нормальный процесс», — заключил депутат Госдумы. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Распространяемые видеоролики в Youtube с угрозами в адрес россиян наносят психологический вред и угрожают здоровью граждан РФ. Об этом в разговоре с URA.RU заявил заместитель председателя комитета Государственной Думы по экономической политике Артем Кирьянов. Ранее Роскомнадзор потребовал от компании Google LLC прекратить трансляции антироссийских рекламных роликов на YouTube. Некоторые источники сообщают, что его могут заблокировать до 27 марта. «Ограничительные меры в отношении Youtube это не то, что мы хотели бы. Ни как депутаты и ни как пользователи. Это то, что является вынужденным противодействием не только политическому давлению, но и психологическому давлению на каждого пользователя. Все-таки нам очень важно охранять людей от такой информации, которая наносит им ощутимый психологический, психический, фактически медицинский вред. Потом с этими людьми, которые посмотрели несколько роликов, должны будут работать психологи», — сказал Артем Кирьянов. Депутат Госдумы подчеркнул, что Youtube стал оружием в информационной войне против РФ. «На сегодняшний день мы совершенно точно видим, что видеохостинг Youtube стал орудием информационной войны. Я хочу это сказать, как человек, которому постоянно звонят избиратели, которые интересуются, почему в Youtube появляется всплывающая реклама, ролики ужасного содержания, мы понимаем, что это фейковые ролики, лживые новости, перед трансляцией вещания для детей», — добавил он. Кирьянов уточнил, что модерация контента на Youtube осуществляется в закрытом режиме, и компания не захотела перейти к более открытым форматам. По словам парламентария, Youtube сам решает свою судьбу, будет ли он функционировать на территории РФ. «Youtube находится на волосок от отключения. И этот волосок компания перережет сама. Максимально возможные переговорные действия со стороны РФ происходили и до сих пор происходят, но как действовать в ситуации, когда партнер по переговорам вообще никак не реагирует. Понятно, что надо принимать меры, предусмотренные российским законодательством, вплоть до блокировки», — отметил собеседник агентства. Кирьянов напомнил, что в России есть альтернативы Youtube. «Надо активно развивать Rutube, русские платформы, русские сервисы. Честно говоря, сегодня мы видим, как происходит отток россиян, пользователей из компаний Meta, Facebook, Instagram. У меня есть аккаунт во „ВКонтакте“. Он заполняется теми же самыми людьми, которые перестали работать с компанией Meta. Это нормальный процесс», — заключил депутат Госдумы.