Политолог назвал самую надежную гарантию нейтралитета Украины

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Российские военные базы станут лучшей гарантией нейтралитета Украины, считает Денис Батурин Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Российские военные базы на территории Украины станут самой надежной гарантией нейтралитета страны. Об этом заявил крымский политолог Денис Батурин.

«Самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких военных баз России. Вопрос нейтрального статуса страны и гарантий ее безопасности касается не только России и Украины, но и других стран», — заявил Батурин РИА «Новости».

Он подчеркнул, что безопасность Украины в нейтральном статусе интересует в первую очередь Францию и Турцию. Но Киев также хочет, чтобы США и Великобритания проявили больше заинтересованности в этом вопросе. Однако не исключено, что «украинские власти под гарантиями безопасности нейтрального статуса подразумевают помощь в виде поставок оружия».

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Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля по указанию российского президента Владимира Путина. По его заявлению, цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация ее территорий. Одним из требований российской стороны на продолжающихся в настоящее время переговорах Москвы и Киева является нейтральный статус Украины (то есть ее отказ от вступления в НАТО).

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Российские военные базы на территории Украины станут самой надежной гарантией нейтралитета страны. Об этом заявил крымский политолог Денис Батурин. «Самой надежной гарантией нейтралитета Украины станет наличие на ее территории нескольких военных баз России. Вопрос нейтрального статуса страны и гарантий ее безопасности касается не только России и Украины, но и других стран», — заявил Батурин РИА «Новости». Он подчеркнул, что безопасность Украины в нейтральном статусе интересует в первую очередь Францию и Турцию. Но Киев также хочет, чтобы США и Великобритания проявили больше заинтересованности в этом вопросе. Однако не исключено, что «украинские власти под гарантиями безопасности нейтрального статуса подразумевают помощь в виде поставок оружия». Спецоперация на территории Украины проводится с 24 февраля по указанию российского президента Владимира Путина. По его заявлению, цель операции — денацификация и демилитаризация Украины, а не оккупация ее территорий. Одним из требований российской стороны на продолжающихся в настоящее время переговорах Москвы и Киева является нейтральный статус Украины (то есть ее отказ от вступления в НАТО).
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