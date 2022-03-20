В Ярославле обрушилось здание, под завалами могут быть люди

20 марта 2022 в 20:35 Размер текста - 17 +

СМИ: в обрушившемся в Ярославле здании могут оставаться люди Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Ярославле обрушилось здание магазина: есть один погибший, восемь человек госпитализировано, оперативные службы ищут оставшихся под завалами людей. О трагедии сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. «В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ произошло обрушение», — написал в telegram-канале Евраев. Как уточняет агентство Nation News, на ремонтных работах в здании магазина были задействованы 14 человек. Восемь рабочих были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА «Новости» о том, что под завалами все еще могут оставаться люди. На месте работают оперативные службы. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

В Ярославле обрушилось здание магазина: есть один погибший, восемь человек госпитализировано, оперативные службы ищут оставшихся под завалами людей. О трагедии сообщил врио губернатора Ярославской области Михаил Евраев. «В магазине на пересечении Депутатской и Андропова, который был закрыт и находился на реконструкции, по предварительным данным, из-за ремонтных работ произошло обрушение», — написал в telegram-канале Евраев. Как уточняет агентство Nation News, на ремонтных работах в здании магазина были задействованы 14 человек. Восемь рабочих были доставлены в больницу, состояние одного из них оценивается как тяжелое. Источник в экстренных службах региона сообщил РИА «Новости» о том, что под завалами все еще могут оставаться люди. На месте работают оперативные службы.