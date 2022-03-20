Водителям на Украине запретили использовать видеорегистраторы 21 марта 2022 в 04:47 Размер текста - 17 + Запрет на использование видеорегистраторов действует на всей территории страны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Власти Украины запретили гражданам использовать видеорегистраторы. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Запрет касается фото- и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Он отметил, что данный запрет распространяется на все регионы страны. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что это нужно для демилитаризации и денацификации Украины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Власти Украины запретили гражданам использовать видеорегистраторы. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Запрет касается фото- и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Он отметил, что данный запрет распространяется на все регионы страны. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что это нужно для демилитаризации и денацификации Украины. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям