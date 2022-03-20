20 марта 2022

Водителям на Украине запретили использовать видеорегистраторы

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Эвакуация людей из осажденного Мариуполя. Украина, автомобили, колонна, эвакуация, машины, украина, мариуполь, беженцы, гуманитарная катастрофа
Запрет на использование видеорегистраторов действует на всей территории страны Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Власти Украины запретили гражданам использовать видеорегистраторы. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.

«Запрет касается фото- и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Он отметил, что данный запрет распространяется на все регионы страны.

Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что это нужно для демилитаризации и денацификации Украины.

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Власти Украины запретили гражданам использовать видеорегистраторы. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Запрет касается фото- и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Он отметил, что данный запрет распространяется на все регионы страны. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что это нужно для демилитаризации и денацификации Украины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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