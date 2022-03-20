Власти Украины запретили гражданам использовать видеорегистраторы. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко.
«Запрет касается фото- и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Он отметил, что данный запрет распространяется на все регионы страны.
Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что это нужно для демилитаризации и денацификации Украины.
Власти Украины запретили гражданам использовать видеорегистраторы. Об этом сообщил советник главы МВД Украины Антон Геращенко. «Запрет касается фото- и видеосъемки дорог общего пользования, объектов общего назначения, объектов инфраструктуры, блокпостов, укреплений, расположения, сосредоточения или перемещения воинских частей (подразделений) сил обороны», — написал Геращенко в своем telegram-канале. Он отметил, что данный запрет распространяется на все регионы страны. Спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин сообщал, что это нужно для демилитаризации и денацификации Украины.