Крупное предприятие прекращает работу в городе Курганской области

«Водный Союз» с 22 марта прекращает работу в Куртамыше Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Коммунальное предприятие «Водный Союз» с 22 марта прекращает работу в городе Куртамыш Курганской области. Услуги водоснабжения и водоотведения местному населению будет предоставлять муниципальное предприятие «Водоканал», сообщили URA.RU в пресс-службе «Водного Союза».

«21 марта заканчивается действие договора аренды, заключенного между администрацией города Куртамыша и АО „Водный Союз“. Начиная с 22 марта 2022 года, предоставление услуги холодного водоснабжения и водоотведения на территории города будет осуществлять МКП „Водоканал“», — рассказали в ресурсоснабжающей организации.

В компании отмечают, что заблаговременно направили в городскую администрацию все документы и расчеты, чтобы поставки воды населению проводились без сбоя. Куртамышских сотрудников «Водного Союза» после увольнения возьмут на работу в «Водоканал».

На сайте «Водного Союза» отмечается, что это крупнейшая компания Курганской области в сфере водоснабжения и водоотведения. Помимо Куртамыша, у нее есть коммунальные предприятия в Кургане и Варгашах. Сейчас в компании работает более 1,3 тысячи человек. Они обслуживают более 600 км сетей водопровода, более 400 км сетей канализации, 324 водоразборные колонки, 151 насосную станцию, три комплекса очистных сооружений водопровода, пять комплексов очистных сооружений канализации.

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