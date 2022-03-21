Тимченко покидает совет директоров «НОВАТЭКа» 21 марта 2022 в 12:43 Размер текста - 17 + Геннадий Тимченко покинул «НОВАТЭК» по собственному желанию Фото: Владимир Андреев © URA.RU Геннадий Тимченко покидает совет директоров компании «НОВАТЭКа» с 21 марта. Об этом сообщается в пресс-службе компании. «ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании. Данное решение было принято по собственному желанию», — сообщается на сайте компании. Ранее Евросоюз включил Тимченко в санкционные списки. Он также является совладельцем «СИБУР Холдинг». Это крупнейшая нефтегазовая компания, которая производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Геннадий Тимченко покидает совет директоров компании «НОВАТЭКа» с 21 марта. Об этом сообщается в пресс-службе компании. «ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании. Данное решение было принято по собственному желанию», — сообщается на сайте компании. Ранее Евросоюз включил Тимченко в санкционные списки. Он также является совладельцем «СИБУР Холдинг». Это крупнейшая нефтегазовая компания, которая производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям