Тимченко покидает совет директоров «НОВАТЭКа»

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ПМЭФ-2021. Второй день, пленарное заседание. Санкт-Петербург, тимченко геннадий
Геннадий Тимченко покинул «НОВАТЭК» по собственному желанию Фото:

Геннадий Тимченко покидает совет директоров компании «НОВАТЭКа» с 21 марта. Об этом сообщается в пресс-службе компании.

«ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании. Данное решение было принято по собственному желанию», — сообщается на сайте компании.

Ранее Евросоюз включил Тимченко в санкционные списки. Он также является совладельцем «СИБУР Холдинг». Это крупнейшая нефтегазовая компания, которая производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза.

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Геннадий Тимченко покидает совет директоров компании «НОВАТЭКа» с 21 марта. Об этом сообщается в пресс-службе компании. «ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании. Данное решение было принято по собственному желанию», — сообщается на сайте компании. Ранее Евросоюз включил Тимченко в санкционные списки. Он также является совладельцем «СИБУР Холдинг». Это крупнейшая нефтегазовая компания, которая производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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