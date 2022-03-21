Тимченко покидает совет директоров «НОВАТЭКа»

Геннадий Тимченко покидает совет директоров компании «НОВАТЭКа» с 21 марта. Об этом сообщается в пресс-службе компании.
«ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании. Данное решение было принято по собственному желанию», — сообщается на сайте компании.
Ранее Евросоюз включил Тимченко в санкционные списки. Он также является совладельцем «СИБУР Холдинг». Это крупнейшая нефтегазовая компания, которая производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза.
Геннадий Тимченко покидает совет директоров компании «НОВАТЭКа» с 21 марта. Об этом сообщается в пресс-службе компании. «ПAO „НОВАТЭК“ сообщает, что Геннадий Николаевич Тимченко с 21 марта 2022 года покинул Совет директоров Компании. Данное решение было принято по собственному желанию», — сообщается на сайте компании. Ранее Евросоюз включил Тимченко в санкционные списки. Он также является совладельцем «СИБУР Холдинг». Это крупнейшая нефтегазовая компания, которая производит сжиженные углеводородные газы, полипропилен и полиэтилен, природный газ, пластики и продукты оргсинтеза.