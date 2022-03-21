Свердловский депутат ГД поддержал отмену губернаторских выборов

21 марта 2022 в 15:51 Размер текста - 17 +

Максим Иванов предложил другую схему избрания губернаторов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал отменить прямые выборы губернаторов в сентябре 2022 года. По мнению парламентария, в России стоит повсеместно перейти на схему, когда глава региона избирается членами местного парламента, а не всенародно. «Надо менять механизм и вернуться к схеме, когда региональный парламент выбирает главу региона из числа кандидатов, предложенных президентом. Мне возразят: тогда губернатор будет не таким легитимным. Отвечу: у президента колоссальная поддержка со стороны населения, сегодня ему доверяет абсолютное большинством россиян. Люди одобряют его решения в вопросах внешней и внутренней политики. По кандидату в губернаторы, уверен, возражений также не будет», — написал Максим Иванов в своем telegram-канале. Депутат также выразил мнение, что один из аргументов в пользу такой схемы — экономия финансов и времени. По словам Иванова, сейчас в России наступила «ситуация, когда нужна сплоченность и мобилизация всех ресурсов», а всенародные выборы могут подождать до «спокойного времени». Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщала, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых губернаторских выборов 2022 года. Данную инициативу якобы выдвинули сами главы регионов, так как проведение потребует больших затрат. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию, заявил, что в руководстве страны эта тема не обсуждается. Прямые выборы губернаторов на сегодняшний день применяются в 75 регионах России. В остальных десяти субъектах главы избираются местными парламентами: например, в ХМАО, ЯНАО, Дагестане, Ингушетии. В сентябре 2022 года губернаторские выборы запланированы в Свердловской области. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Депутат Госдумы от Свердловской области Максим Иванов призвал отменить прямые выборы губернаторов в сентябре 2022 года. По мнению парламентария, в России стоит повсеместно перейти на схему, когда глава региона избирается членами местного парламента, а не всенародно. «Надо менять механизм и вернуться к схеме, когда региональный парламент выбирает главу региона из числа кандидатов, предложенных президентом. Мне возразят: тогда губернатор будет не таким легитимным. Отвечу: у президента колоссальная поддержка со стороны населения, сегодня ему доверяет абсолютное большинством россиян. Люди одобряют его решения в вопросах внешней и внутренней политики. По кандидату в губернаторы, уверен, возражений также не будет», — написал Максим Иванов в своем telegram-канале. Депутат также выразил мнение, что один из аргументов в пользу такой схемы — экономия финансов и времени. По словам Иванова, сейчас в России наступила «ситуация, когда нужна сплоченность и мобилизация всех ресурсов», а всенародные выборы могут подождать до «спокойного времени». Ранее газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники сообщала, что в администрации президента могут рассмотреть отмену прямых губернаторских выборов 2022 года. Данную инициативу якобы выдвинули сами главы регионов, так как проведение потребует больших затрат. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, комментируя информацию, заявил, что в руководстве страны эта тема не обсуждается. Прямые выборы губернаторов на сегодняшний день применяются в 75 регионах России. В остальных десяти субъектах главы избираются местными парламентами: например, в ХМАО, ЯНАО, Дагестане, Ингушетии. В сентябре 2022 года губернаторские выборы запланированы в Свердловской области.