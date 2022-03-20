В Перми продается кафе азиатской кухни, кормящее айтишников

Стоимость кафе — 1,6 млн рублей Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Перми продается кафе азиатской кухни «Банчан», которое находится на территории частного технопарка Morion Digital. Объявление о продаже размещено на портале «Авито». Резидентами технопарка являются различные IT-компании Пермского края.

«Кафе азиатской кухни „Банчан“, стоимость — 1,6 млн рублей», — сообщается в объявлении. Площадь помещения составляет составляет 350 кв. метров.

В заведении может уместиться до 100 человек. Как пишет автор объявления, здание полностью оборудовано, на данный момент там работает команда поваров, один из них из Вьетнама. Из оборудования имеется: пароконвектомат, индукционная плита, холодильная камера с 23 пивными кранами, водонагреватели, фильтры для очистки воды и прочее. Для удобства гостей имеется 40 диванов, 24 стола и 12 стульев.