19 марта 2022
18 марта 2022

В Челябинскую область стали завозить меньше овощей из-за границы

© Служба новостей «URA.RU»
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Поставки свежих овощей снизились на 30% Фото:

В Челябинской области в 2022 году объем завоза свежих овощей из-за рубежа уменьшился, примерно, на 30%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям.

«С начала 2022 года зафиксировано поступление на склады временного хранения ООО „ЮУВК“ в Челябинске около 2,9 тысяч тонн свежих фруктов и овощей, сухофруктов и сушеных овощей из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана, Китая. По сравнению с аналогичным периодом за 2021 год произошло уменьшение объема поставляемой овощной продукции примерно на 30%», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления.

В управлении также отметили, что несмотря на уменьшение завоза свежих овощей в регион, объем поставок сухих овощей вырос в три раза. Винограда и изюма в первые три месяца 2022 года завезли в Челябинскую область в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, а цитрусовых больше в два раза.

Ранее челябинские пограничники перехватили целую партию помидоров, зараженных южноамериканской молью. Продукция было обеззаражена, и выпущена в реализацию.

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В Челябинской области в 2022 году объем завоза свежих овощей из-за рубежа уменьшился, примерно, на 30%. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе управления Россельхознадзора по Челябинской и Курганской областям. «С начала 2022 года зафиксировано поступление на склады временного хранения ООО „ЮУВК“ в Челябинске около 2,9 тысяч тонн свежих фруктов и овощей, сухофруктов и сушеных овощей из Узбекистана, Таджикистана, Азербайджана, Ирана, Китая. По сравнению с аналогичным периодом за 2021 год произошло уменьшение объема поставляемой овощной продукции примерно на 30%», — сообщили URA.RU в пресс-службе управления. В управлении также отметили, что несмотря на уменьшение завоза свежих овощей в регион, объем поставок сухих овощей вырос в три раза. Винограда и изюма в первые три месяца 2022 года завезли в Челябинскую область в 10 раз больше, чем за аналогичный период прошлого года, а цитрусовых больше в два раза. Ранее челябинские пограничники перехватили целую партию помидоров, зараженных южноамериканской молью. Продукция было обеззаражена, и выпущена в реализацию.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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