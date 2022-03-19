Топ-менеджера семьи Дубровского оставили в СИЗО сразу на полгода

Алексей Павлюк участвовал в заседании суда по видеосвязи из челябинского СИЗО Фото: Илья Московец © URA.RU

Обвиняемый по семи статьям УК РФ топ-менеджер семьи челябинского экс-губернатора Бориса Дубровского Алексей Павлюк останется в СИЗО до 11 сентября Такое решение принял 21 марта Правобережный суд Магнитогорска, передает из зала заседаний корреспондент URA.RU.

«Удовлетворить ходатайство следствия. Продлить избранную меру пресечения в виде содержания в СИЗО на шесть месяцев — до 11 сентября», — вынес решение судья

Адвокат перед этим ходатайствовал о замене меры пресечения на домашний арест, апеллируя, что дело поступило в суд и никак повлиять на свидетелей Павлюк уже не может. По его словам, уже есть договоренность о квартире в Магнитогорске, где его подзащитный может его отбывать.

По версии следствия, Павлюк с ноября 2019 года по июль 2020 года не выплачивал зарплату работникам контролируемого семьей экс-губернатора ПО «Монтажник». Кроме того, он мошенническим путем выводил с предприятия деньги на свои цели, подделывал документы и занимался другими махинациями.

«Монтажник» после покупки семьей Дубровского должен был возвести в Челябинске конгресс-холл для саммитов ШОС и БРИКС к лету 2020 года. На стройку потратили миллиарды рублей из казны региона. Объект заморожен, расследуется уголовное дело. В сентябре 2020 года «Монтажник» обанкротился, кредиторы требуют с компании порядка 2 млрд рублей. Представители семьи Дубровского отказываются от общения со СМИ, сам экс-губернатор, по имеющейся информации, уже давно проживает за границей.

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