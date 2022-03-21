21 марта 2022
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18 марта 2022

Пермячка предлагает сахар в подарок за покупку детских вещей

© Служба новостей «URA.RU»
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ТЦ РИО, Метрополис. Курган, сахар
Каждому покупателю пермячка предлагает по пакету сахара Фото:

Жительница Перми решила ускорить продажу детских вещей на Avito и предложила покупателям бонус. Тем, кто купит какую-либо вещь из ее 11-ти объявлений, она подарит пакет сахара.

«Отдам пакет сахара при покупке любой позиции со страницы. Пермь, Индустриальный район», — указала автор на сайте объявлений.

На фото изображен тот самый бонус — пакет сахара. На вид — не больше килограмма. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жалуются на исчезновение сахара в магазинах. В ФАС пояснили, что главной причиной отсутствия сахара является ажиотаж со стороны самих покупателей. Реальной угрозы дефицита продукта в крае и стране нет.

Такой вот бонус ожидает покупателей

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Жительница Перми решила ускорить продажу детских вещей на Avito и предложила покупателям бонус. Тем, кто купит какую-либо вещь из ее 11-ти объявлений, она подарит пакет сахара. «Отдам пакет сахара при покупке любой позиции со страницы. Пермь, Индустриальный район», — указала автор на сайте объявлений. На фото изображен тот самый бонус — пакет сахара. На вид — не больше килограмма. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жалуются на исчезновение сахара в магазинах. В ФАС пояснили, что главной причиной отсутствия сахара является ажиотаж со стороны самих покупателей. Реальной угрозы дефицита продукта в крае и стране нет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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