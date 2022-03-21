Пермячка предлагает сахар в подарок за покупку детских вещей

Каждому покупателю пермячка предлагает по пакету сахара Фото: Игорь Меркулов © URA.RU

Жительница Перми решила ускорить продажу детских вещей на Avito и предложила покупателям бонус. Тем, кто купит какую-либо вещь из ее 11-ти объявлений, она подарит пакет сахара.

«Отдам пакет сахара при покупке любой позиции со страницы. Пермь, Индустриальный район», — указала автор на сайте объявлений.

На фото изображен тот самый бонус — пакет сахара. На вид — не больше килограмма. Ранее URA.RU сообщало, что пермяки жалуются на исчезновение сахара в магазинах. В ФАС пояснили, что главной причиной отсутствия сахара является ажиотаж со стороны самих покупателей. Реальной угрозы дефицита продукта в крае и стране нет.

Такой вот бонус ожидает покупателей Avito.ru