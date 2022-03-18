Мишустин призвал не останавливать стройку мегапроекта в ЯНАО

Развитие Северного морского пути не должно прекращаться из-за санкций ЕС, заявил Мишустин Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин призвал не останавливать строительство Северного морского пути не смотря на санкции со стороны Евросоюза. Об этом премьер-министр России сообщил в ходе заседания правительства страны.

«В условиях внешних антироссийских санкций крайне важно не прекращать активное развитие Северного морского пути. Это безопасные и надежные маршруты, которые проходят в пределах территориальных вод и исключительной экономической зоны нашей страны. За последние пять лет грузопоток по ним увеличился более чем в три раза и в прошлом году составил почти 35 млн тонн», — сказал он.

Мишустин добавил, что один из ключевых государственных приоритетов к 2024 году — увеличить грузопоток по Севморпути до 80 миллионов тонн. Для повышения экономической привлекательности власти страны намерены ввести дополнительные меры государственной поддержки контейнерных перевозок.

«Отечественные судоходные компании, выполнившие в течение года не менее двух круговых рейсов, смогут рассчитывать на специальные субсидии. В целом на эти цели в трехлетнем федеральном бюджете предусмотрено по 560 млн рублей ежегодно», — пояснил премьер-министр РФ.

Ранее сообщалось, что правительство России приняло решение приостановить строительство Северного широтного хода из-за ухудшения экономической ситуации в стране. Из-за высоких рисков власти России предложили отложить проект стоимостью почти 300 миллиардов рублей, а одобренные кредитные деньги перенаправить на развитие другой инфраструктуры.

Санкции, которые предпринимают страны мира в отношении России, не прекращаются уже на протяжении нескольких лет. Общая санкционная политика касается не только правительства страны, но и жителей России. По мнению руководства РФ, если местный рынок покинут иностранные компании и закроют свои предприятия, то это даст старт развитию определенных отраслей внутри страны. Кроме того, по словам президента РФ Владимира Путина, санкции, направленные на ухудшение жизней миллионов людей, являются агрессией и способами ведения политической, информационной и экономической войны против России.

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