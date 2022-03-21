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Жительница ХМАО рассказала, как летела в самолете с «бомбой»

© Служба новостей «URA.RU»
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Россия. Киалимская бабушка. Челябинск. 04 декабря 2018. Пресс-тур по туристическому маршруту
Самолет был в полете уже два часа, когда пришло сообщение о минировании Фото:

Рейс авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Нижневартовск, стал объектом атаки телефонных террористов, сообщивших, что на борту бомба. Об этом пассажирам сообщил экипаж, добавив, что информация о минировании пришла со стороны Украины. Об этом URA.RU рассказала жительница Нижневартовска Инна Еремина, летевшая в этом самолете.

«Мы были в полете уже два часа, когда узнали о том, что пришло сообщение о минировании. Нам сообщили, что оно пришло от украинцев. Паники не было, потому что нас сразу предупредили, что, вероятнее всего, сообщение ложное, но было, конечно, не по себе», — рассказала Еремина.

Событие произошло в ночь с 13 на 14 марта, но официально о нем нигде не сообщалось. В пресс-службу авиакомпании «Россия» журналисту URA.RU дозвониться не удалось, на сайте не указан номер телефона отдела по связям с общественностью, в адрес авиакомпании был направлен запрос, ответ на него не пришел. Еремина добавила, что в ходе полета экипаж воздушного судна сразу начал проверять лайнер на предмет присутствия взрывных устройств, но их обнаружено не было. «Самолет полностью проверили в воздухе, а потом всех нас на земле. Это просто вредительство, попытка запугать пассажиров и усложнить работу авиакомпаниям России. Я поддерживаю спецоперацию, которую начал президент нашей страны Владимир Путин и страха как такового у меня не появилось», — добавила Еремина.

URA.RU ранее сообщало, что 12 марта другой пассажирский самолет из России подал сигнал тревоги в небе над территорией Казахстана. По предварительным данным, высота лайнера снизилась до 6,5 тысячи метров, но потом самолет снова стал набирать высоту.

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Рейс авиакомпании «Россия», следовавший из Санкт-Петербурга в Нижневартовск, стал объектом атаки телефонных террористов, сообщивших, что на борту бомба. Об этом пассажирам сообщил экипаж, добавив, что информация о минировании пришла со стороны Украины. Об этом URA.RU рассказала жительница Нижневартовска Инна Еремина, летевшая в этом самолете. «Мы были в полете уже два часа, когда узнали о том, что пришло сообщение о минировании. Нам сообщили, что оно пришло от украинцев. Паники не было, потому что нас сразу предупредили, что, вероятнее всего, сообщение ложное, но было, конечно, не по себе», — рассказала Еремина. Событие произошло в ночь с 13 на 14 марта, но официально о нем нигде не сообщалось. В пресс-службу авиакомпании «Россия» журналисту URA.RU дозвониться не удалось, на сайте не указан номер телефона отдела по связям с общественностью, в адрес авиакомпании был направлен запрос, ответ на него не пришел. Еремина добавила, что в ходе полета экипаж воздушного судна сразу начал проверять лайнер на предмет присутствия взрывных устройств, но их обнаружено не было. «Самолет полностью проверили в воздухе, а потом всех нас на земле. Это просто вредительство, попытка запугать пассажиров и усложнить работу авиакомпаниям России. Я поддерживаю спецоперацию, которую начал президент нашей страны Владимир Путин и страха как такового у меня не появилось», — добавила Еремина. URA.RU ранее сообщало, что 12 марта другой пассажирский самолет из России подал сигнал тревоги в небе над территорией Казахстана. По предварительным данным, высота лайнера снизилась до 6,5 тысячи метров, но потом самолет снова стал набирать высоту.
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