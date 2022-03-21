Минобороны опровергло слова Подоляка о потерях армии РФ 21 марта 2022 в 20:36 Размер текста - 17 + Заявления о больших потерях российской армии являются пропагандистским враньем, заявили в Минобороны Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Министерство обороны РФ опровергло слова советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о больших потерях российской армии в ходе специальной операции. Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Не рекомендуем никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы „реальные данные“ о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — заявили в Минобороны. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача операции — спасение людей Донбасса от геноцида. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит точечные ракетные удар по военным объектам ВСУ, не причиняя вредя мирным жителям. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке. Министерство обороны РФ опровергло слова советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о больших потерях российской армии в ходе специальной операции. Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Не рекомендуем никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы „реальные данные“ о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — заявили в Минобороны. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача операции — спасение людей Донбасса от геноцида. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит точечные ракетные удар по военным объектам ВСУ, не причиняя вредя мирным жителям. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям