Минобороны опровергло слова Подоляка о потерях армии РФ

Министерство обороны РФ опровергло слова советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о больших потерях российской армии в ходе специальной операции. Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.
«Не рекомендуем никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы „реальные данные“ о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — заявили в Минобороны.
Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача операции — спасение людей Донбасса от геноцида. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит точечные ракетные удар по военным объектам ВСУ, не причиняя вредя мирным жителям.
Министерство обороны РФ опровергло слова советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о больших потерях российской армии в ходе специальной операции. Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Не рекомендуем никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы „реальные данные“ о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — заявили в Минобороны. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача операции — спасение людей Донбасса от геноцида. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит точечные ракетные удар по военным объектам ВСУ, не причиняя вредя мирным жителям.