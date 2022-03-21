Минобороны опровергло слова Подоляка о потерях армии РФ

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Заявления о больших потерях российской армии являются пропагандистским враньем, заявили в Минобороны Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Министерство обороны РФ опровергло слова советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о больших потерях российской армии в ходе специальной операции. Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале ведомства.

«Не рекомендуем никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы „реальные данные“ о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — заявили в Минобороны.

Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача операции — спасение людей Донбасса от геноцида. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит точечные ракетные удар по военным объектам ВСУ, не причиняя вредя мирным жителям.

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Министерство обороны РФ опровергло слова советник главы офиса президента Украины Михаила Подоляка о больших потерях российской армии в ходе специальной операции. Заявление Минобороны опубликовано в официальном telegram-канале ведомства. «Не рекомендуем никому вводить в заблуждение относительно реальных возможностей и профессионализма российских вооруженных сил. Все распространяемые господином Подоляком якобы „реальные данные“ о потерях военной техники и личного состава российских вооруженных сил, в том числе старших и высших офицеров, являются пропагандистским враньем», — заявили в Минобороны. Россия ранее начала вынужденную спецоперацию по демилитаризации и денацификации Украины. Президент России Владимир Путин на праздновании восьмилетия воссоединения России и Крыма заявил, что задача операции — спасение людей Донбасса от геноцида. В Минобороны подчеркнули, что армия РФ наносит точечные ракетные удар по военным объектам ВСУ, не причиняя вредя мирным жителям.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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