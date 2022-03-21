21 марта 2022

Боррель объяснил принцип создания оборонной стратегии ЕС

© Служба новостей «URA.RU»
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Здания, жанры. Москва, евросоюз, флаг евросоюза, флаг, европейский союз
В оборонной стратегии ЕС не предусмотрено создание общеевропейской армии Фото:

Оборонная доктрина ЕС «Стратегический компас» не подразумевает создание общеевропейской армии. Об этом сообщил верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД и минобороны европейского сообщества.

«Речь не идет о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов», — сообщил он журналистам в Брюсселе.

В ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в Брюсселе планируется согласовать «Стратегический компас». Эта программ должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, а также определять соответствующие угрозы. На сегодняшний день ЕС согласовал проведение регулярных совместных учений на море и на суше.

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Оборонная доктрина ЕС «Стратегический компас» не подразумевает создание общеевропейской армии. Об этом сообщил верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД и минобороны европейского сообщества. «Речь не идет о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов», — сообщил он журналистам в Брюсселе. В ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в Брюсселе планируется согласовать «Стратегический компас». Эта программ должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, а также определять соответствующие угрозы. На сегодняшний день ЕС согласовал проведение регулярных совместных учений на море и на суше.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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