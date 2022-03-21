Боррель объяснил принцип создания оборонной стратегии ЕС

Оборонная доктрина ЕС «Стратегический компас» не подразумевает создание общеевропейской армии. Об этом сообщил верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД и минобороны европейского сообщества.
«Речь не идет о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов», — сообщил он журналистам в Брюсселе.
В ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в Брюсселе планируется согласовать «Стратегический компас». Эта программ должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, а также определять соответствующие угрозы. На сегодняшний день ЕС согласовал проведение регулярных совместных учений на море и на суше.
Оборонная доктрина ЕС «Стратегический компас» не подразумевает создание общеевропейской армии. Об этом сообщил верховный представитель по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель по итогам заседания глав МИД и минобороны европейского сообщества. «Речь не идет о создании европейской армии. Армии европейских стран продолжат существовать самостоятельно, но нам нужно будет более тесно взаимодействовать, координировать наши усилия, особенно в вопросах бюджетов», — сообщил он журналистам в Брюсселе. В ходе общей встречи глав МИД и министров обороны ЕС в Брюсселе планируется согласовать «Стратегический компас». Эта программ должна отражать цели Евросоюза в вопросах безопасности и обороны, а также определять соответствующие угрозы. На сегодняшний день ЕС согласовал проведение регулярных совместных учений на море и на суше.