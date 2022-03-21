МО: бойцы на Украине заставляют мирных записаться в свои ряды

22 марта 2022 в 02:21 Размер текста - 17 +

МО: украинские боевики теробороны заставляют мирных жителей записываться в свои отряды Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Украинские бойцы территориальной обороны заставляют мирное население вступать в свои ряды. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Николаевской области практически во всех крупных населенных пунктах боевики территориальной обороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех лиц мужского пола, за отказ расстреливают на месте», — сказал он. Об этом сообщает РИА «Новости». Мизинцев также сообщил, что, среди других преступлений националистов по отношению к мирному населению из больниц Одессы и Чернигова массово выписывают пациентов для того, чтобы оборудовать в этих зданиях опорные пункты и огневые точки, а также склады военного имущества и боеприпасов. Кроме того, Михаил Мизинцев рассказал о том, что власти Киева дали указание националистам покинуть Мариуполь под видом мирных граждан. Он подчеркнул, что ранее Украина не выпускала беженцев по коридору, используя их в качестве живых щитов. Президент Украины Владимир Зеленский напротив утверждает, что властям важно, чтобы гуманитарные коридоры были организованы и открыты. Спецоперация на Украине проходит вынужденно, заявляли ранее российские власти. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». «У нас есть своя история, свои традиции и свое видение того, как обеспечивать свою безопасность, свои интересы в этом мире. Проект „АнтиРоссия“ сорвался. И когда [на Западе] поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы — как с цепи сорвались, по большому счету», — заявил Лавров. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Украинские бойцы территориальной обороны заставляют мирное население вступать в свои ряды. Об этом сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. «В Николаевской области практически во всех крупных населенных пунктах боевики территориальной обороны проводят обход домовладений и заставляют записываться в свои ряды всех лиц мужского пола, за отказ расстреливают на месте», — сказал он. Об этом сообщает РИА «Новости». Мизинцев также сообщил, что, среди других преступлений националистов по отношению к мирному населению из больниц Одессы и Чернигова массово выписывают пациентов для того, чтобы оборудовать в этих зданиях опорные пункты и огневые точки, а также склады военного имущества и боеприпасов. Кроме того, Михаил Мизинцев рассказал о том, что власти Киева дали указание националистам покинуть Мариуполь под видом мирных граждан. Он подчеркнул, что ранее Украина не выпускала беженцев по коридору, используя их в качестве живых щитов. Президент Украины Владимир Зеленский напротив утверждает, что властям важно, чтобы гуманитарные коридоры были организованы и открыты. Спецоперация на Украине проходит вынужденно, заявляли ранее российские власти. Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал ее «кульминацией того курса, который Запад проводил с начала 90-х годов после того, как стало понятно, что Россия не будет послушной, и у России есть свое мнение». «У нас есть своя история, свои традиции и свое видение того, как обеспечивать свою безопасность, свои интересы в этом мире. Проект „АнтиРоссия“ сорвался. И когда [на Западе] поняли, что наша линия помогла сорвать их замыслы — как с цепи сорвались, по большому счету», — заявил Лавров.