Курганцы простились с военным врачом, погибшим на Украине

Прощание прошло в Кетовском районе Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В Кетовском районе Курганской области состоялось прощание с погибшим на Украине старшим лейтенантом медицинской службы Евгением Былковым. Информацию о гибели мужчины URA.RU подтвердили в военном комиссариате Курганской области.

«В Кетовском районе прошли траурные церемонии прощания. [Он] погиб выполняя свой воинский долг», — указано в сообщении, размещенном в группе администрации Кетовского района в соцсети «ВКонтакте».

Былков погиб 6 марта при исполнении служебного долга на 32-м году жизни. Он родился в селе Закалтус Кабанского района Республики Бурятия. С июля 2011 года Былков проходил службу на должности фельдшера, командира медицинского взвода второго мотострелкового батальона 42 мотострелковой дивизии 70 гвардейского мотострелкового полка и принимал участие в специальной операции. Указом президента Российской Федерации его посмертно наградили Орденом Мужества.

Представители власти РФ отмечали, что спецоперация на Украине проводится вынужденно. Президент России Владимир Путин сообщал, что задачей военных является избавление «людей на Донбассе от страданий, от геноцида»: «Против них были организованы карательные военные операции, и не одна, их тут же погрузили в блокаду, подвергли систематическим обстрелам из пушек, наносили удары авиацией — это все и есть то, что называется „геноцид“».

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